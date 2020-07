Renault: vendite giù del 35% nel semestre. Successo Zoe

Renault chiude il semestre 2020 segnando un -34,9% sulle vendite globali rispetto allo stesso periodo di un anno fa. A incidere è stata ovviamente la pandemia da Covid-19 che ha rallentato un mercato già in difficolta. Il gruppo francese ha collocato 1.256.658 unità, pagando soprattutto in quelle aree dove si sono rese necessarie severe misure di contenimento.

Più 50% per l’elettrica Zoe

Giugno ha mostrato i primi timidi segnali di ripresa. In Europa il semestre si è chiuso con un -41,8%, ma il primo dei mesi estivi offre uno slancio per Renault e per Dacia. In particolare, da segnalare la prestazione dell’elettrica Zoe che segna un +50% sul totale delle vendite.

Un risultato che testimonia quanto la mobilità elettrica stia interessando e prendendo sempre più piede tra gli automobilisti. Secondo quanto dichiarato da Renault, il secondo semestre del 2020 è iniziato con un livello piuttosto elevato di ordini e con una soddisfacente situazione per quanto riguarda lo stock magazzino.