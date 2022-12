Le connessioni senza fili sono una comodità impagabile: lo abbiamo imparato con le aspirapolveri fino ad arrivare con cuffie, auricolari e periferiche. Non si può più vivere con un cavo collegato. Per sentire la musica nella propria auto dotata di Android Auto o Apple CarPlay senza dover collegare alcun cavo è necessario un adattatore come quello proposto da Carlinkit (e in sconto), ma cosa si può fare sulle auto più datate?

Installare un’autoradio di ultima generazione compatibile con le funzionalità più smart del mercato non è sempre consentito, in primo luogo a causa della spesa (a meno che ci siano particolari offerte, come questa) e successivamente per la compatibilità (fisica e estetica). Siamo sinceri, ci son alcune city-car e compatte con cruscotti così elaborati che installare un’autoradio potrebbe rovinarne l’aspetto.

La panacea a tutti i mali esiste ed è piccolissima: si tratta di un ricevitore Bluetooth, inseribile nel classico jack da 3,5 mm presente su ogni autoradio, capace di convertire il segnale e abbinarsi al vostro smartphone. È naturalmente plug-n-play e non richiede alcuna modifica strutturale o particolare conoscenza dell’ambito informatico. Ricordate solo che per utilizzarlo dovrete, oltre che abbinare il vostro smartphone, selezionare la fonte “AUX” sulla vostra autoradio.

In questo momento, su Amazon, è in sconto il ricevitore Bluetooth Glangeh J22, ad un prezzo di circa 13 euro (in offerta del 20%). A differenza di altri modelli, è dotato di una piccola batteria, ricaricabile via USB-C con il cavo in dotazione, capace di assicurare una riproduzione continua per circa 16 ore. Se siete in attesa di un lungo viaggio e non sapete come abbinare Spotify alla vostra radio, questo accessorio vi salverà da ogni difficoltà. In dotazione tuttavia non è incluso il caricatore USB da accendisigari che potrebbe essere necessario su tutte quelle auto sprovviste di porta USB-A; su Amazon è in sconto in questo momento il caricatore INIU CI-710, dotato di due porte (rispettivamente USB-A e USB-C, entrambe da 30 watt) ad un prezzo di 9,99 euro (44% di sconto).

Glangeh J22

Immagine in apertura: Credits Brett Jordan via Unsplash