I passi avanti fatti negli ultimi anni da parte delle case automobilistiche per quanto riguarda le auto elettriche sono innegabili: rispetto a pochi anni fa, le auto elettriche di oggi sono molto più efficienti nell’utilizzo dell’energia immagazzinata nelle batterie e di conseguenza possono percorrere molta più strada tra una ricarica e l’altra. La nota dolente arriva sempre al momento della ricarica, giudicata ancora molto lenta, troppo più lenta rispetto al tempo che si spende alla pompa di benzina per fare un pieno di carburante. Fortunatamente in tutto il mondo non si contano più i team di ricerca impegnati a trovare soluzioni tecniche legate alla ricarica ultra-rapida, che permettano di ridurre drasticamente i tempi di ricarica, e secondo alcuni esperti già nel 2027 potremmo avere auto elettriche in grado di tornare al 90% della carica in appena 10 minuti.

Oggi il limite tecnico è dato dal tipo di batterie che si utilizzano: le batterie agli ioni di litio tipiche delle auto elettriche di oggi tende a danneggiarsi se viene ricaricato troppo velocemente, diventando meno resistente nel tempo e portando, presto o tardi, a una sostituzione della batteria che come ben sappiamo conta per circa il 50% del valore dell’auto.

Un team di ricerca ha utilizzato tecniche di “machine learning” per studiare cosa succede alle batterie agli ioni di litio quando vengono ricaricate troppo rapidamente, per capire quali processi chimici portano all’invecchiamento prematuro della batteria: raccolte queste informazioni è possibile che si riesca a trovare una soluzione per ridurre i tempi di ricarica senza degradare la batteria.

Il protocollo di ricarica ultra-rapida sarebbe anche già stato definito, e permetterebbe a una batteria agli ioni di litio di ricaricarsi in pochissimi minuti, sfortunatamente però questo tipo di tecnologia è ancora ben distante dal suo arrivo sul mercato, stimato dal The Washington Post in circa 5 anni.

L’avvento di questa tecnologia di ricarica rappresenterà una vera e propria svolta per tutta la mobilità elettrica: da una parte molta più gente potrà approcciare un veicolo elettrico anche per lunghi tragitti, visto il tempo di ricarica drasticamente ridotto, e dall’altra le auto elettriche scenderanno sensibilmente di prezzo, visto che i produttori non avranno bisogno di installare pacchi batteria di grandi dimensioni, sapendo che la ricarica avviene in così poco tempo. Inoltre, ridurre le dimensioni della batteria ne riduce drasticamente anche il peso, che si riflette direttamente sul peso complessivo dell’auto: un’auto più leggera consuma meno energia per muoversi e offre quindi più km di autonomia.