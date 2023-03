Alcuni proprietari di Ioniq 5 avevano riferito che le batterie da 12 volt delle loro auto si stavano scaricando senza una ragione apparente.

Hyundai ha individuato la causa del problema, che è da attribuire principalmente dall’utilizzo di app Bluelink, le quali richiedono informazioni troppo frequentemente. Grazie all’individuazione del problema, Hyundai ha fornito delle soluzioni per risolverlo.

Alcuni proprietari erano rimasti addirittura appiedati a causa del consumo anomalo di energia. La batteria in oggetto è situata sotto il cofano dell’auto e alimenta l’elettronica, gli schermi, i finestrini, le serrature delle porte e altre funzionalità. Quindi, con la batteria scarica, era impossibile accedere all’auto e in caso, avviarla.

La casa coreana ha recentemente identificato le cause di un problema che ha colpito alcune Ioniq 5, e di conseguenza ha trovato alcune soluzioni. Per la precisione, Hyundai ha rivelato che ci sono stati due problemi non correlati che hanno causato il consumo della batteria. Il principale problema è stato individuato nell’uso eccessivo e non autorizzato di Bluelink da parte di app di terze parti, le quali richiedono informazioni troppo frequentemente. Questo comporta che ogni volta che il veicolo viene riattivato, si verifica un consumo significativo di energia che continua fino a quando l’auto non va in modalità di riposo.

La modalità di risparmio della batteria non può sopportare centinaia di migliaia di richieste al giorno. Hyundai ha annunciato che il problema del consumo della batteria è stato risolto dal 31 gennaio, limitando il traffico del server Bluelink a 20 transazioni al giorno. Inoltre, per prevenire il consumo eccessivo della batteria, alcune app (di cui non sono stati rivelati i nomi) sono state bloccate dal server principale.

La seconda causa del consumo della batteria è stata identificata da Hyundai come “EV Light On with DTC P1A9096 ICCU related”. Per risolvere questo problema, è necessario sostituire l’Integrated Charging Control Unit (ICCU) e il fusibile ICCU. Alcuni veicoli in cui è stato sostituito solo del fusibile ICCU hanno riscontrato il codice di errore diagnostico P1B77, che indica un errore di alta tensione nel pacco batteria a causa del guasto dell’ICCU. In questi casi, è necessario sostituire anche il gruppo relè di potenza (PRA) nella batteria EV.

Se si possiede una Hyundai Ioniq 5, una Kia EV6, tutte basate sulla stessa architettura E-GMP, e avete riscontrato problemi di carica alla batteria da 12 V, adesso sapete sia le cause che la soluzione.