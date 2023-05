State cercando un compressore di qualità ma perfetto da portare con voi anche in zaino? In tal caso vi consigliamo di acquistare il modello Xiaomi 1S, disponibile a un prezzo folle grazie al coupon Amazon dal valore di 20€. Applicando il codice sconto, direttamente sulla pagina dell’articolo, potrete portarlo a casa ad appena 39,99€ invece di 59,99€.

Il prodotto a marchio Xiaomi è super versatile, adatto a bici, moto e macchine di vario tipo, in quanto è abbastanza potente da gonfiare fino a 8 pneumatici. Non meno importante, il tempo richiesto per ciascun pneumatico di una bici o di una moto è di appena 3 minuti e 6 minuti per quanto riguarda la vostra auto!

Come abbiamo già detto nell’introduzione, il compressore è perfetto da portare con voi essendo estremamente compatto e leggero. L’ideale da avere in borsa, in zaino o in valigia! Inoltre, è provvisto di una batteria al litio ricaricabile tramite una comunissima porta USB Type-C.

Il prodotto, inoltre, è dotato di luci a LED, che vi consentono di vedere al meglio anche in condizioni di luce scarsa, in modo tale da eseguire rapidamente la manutenzione ovunque siate. Non meno importante, non dovrete preoccuparvi di gonfiare eccessivamente gli pneumatici, in quanto il compressore Xiaomi misura con precisione la pressione durante il gonfiaggio. Il display digitale ne rileva il livello segnalandovelo e, una volta raggiunta la pressione richiesta, il dispositivo si spegne automaticamente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

