Rivian, arriva la cucina elettrica installata sul pick-up

Il prossimo 23 novembre Rivian aprirà al pubblico il suo configuratore online, ma già da un paio di giorni circolano in rete informazioni sulle opzioni offerte dal configuratore. Il 16 novembre Rivian ha infatti aperto il sito a chi ha già prenotato una delle sue auto, e alcuni utenti sono stati così generosi da diffondere un po’ di informazioni.

Tra gli optional più particolari previsti sul configuratore di Rivian, c’è sicuramente la cucina da campeggio di cui si era già parlato in passato: questo modulo cucina è perfettamente compatibile con lo scompartimento presente sul pick-up elettrico tra la cabina e il pianale posteriore. Trattandosi di una soluzione assolutamente inedita sul mercato, Rivian ha fissato il prezzo a 5000 $, che potrà sembrare tanto ma è comunque giustificato dall’ottima integrazione di questo optional: il modulo cucina è composto da una piastra a induzione, un lavandino con una riserva di 18 litri d’acqua e una pompa elettrica, il tutto assemblato su un comodo scivolo che permette di estrarre la cucina dall’auto in modo molto semplice. Tra gli optional, Rivian offre anche un kit di materiale da cucina composto da 30 pezzi realizzati da Snow Peak.

Oltre alla cucina, sul configuratore di Rivian sono stati individuati 3 diversi colori per gli interni, oltre a 10 colori per la carrozzeria esterna, di cui uno è il colore esclusivo della Launch Edition. Previste inoltre 5 diverse opzioni per quanto riguarda cerchi e gomme, che si spingono fino a 22 pollici – anche se come ricorderete installate cerchi così grossi sulle auto elettriche riduce in modo sensibile l’autonomia di marcia.

Tra gli optional abbiamo anche il Max Pack, un pacchetto di batterie maggiorato che dovrebbe offrire fino a 640 km di autonomia, proposto al prezzo di 10,000 $. Questo pacchetto non è compatibile con i modelli Launch Edition, e sarà disponibile solo sui pacchetti Adventure ed Explore, con le prime consegne previste a Gennaio 2022. Come vi abbiamo anticipato in una news di qualche giorno fa, le prime consegne di Rivian R1T Launch Edition sono invece previste per Giugno 2021.

Di seguito vi riportiamo il video di Sandy Munro, che ci racconta del configuratore di Rivian: