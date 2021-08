Rivian, la prima gigafactory europea sarà nel Regno Unito?

Rivian sembrerebbe essere in trattativa con diversi ministri britannici per la costruzione di un nuovo stabilimento nella città di Bristol. Secondo alcune ultime indiscrezioni, la casa automobilistica statunitense sarebbe in trattativa con i ministri per costruire la nuova gigafactory anche con l’aiuto dello Stato. A sostenere Rivian ci sarebbero inoltre la casa automobilistica Ford e il grande colosso statunitense Amazon.

Sappiamo infatti che la società finanziata da Amazon potrebbe scegliere come luogo di costruzione del nuovo impianto un sito di 250 ettari. Non a caso, proprio l’acquisizione di tali spazi sarebbe al centro dell’importante discussione con il Governo britannico.

Ribadiamo che al momento non è ancora stato deciso nulla e il futuro del nuovo progetto potrebbe dipendere dagli aiuti effettivi che il Regno Unito deciderà di proporre al costruttore statunitense. Secondo quanto diffuso, per la creazione della nuova gigafactory l’investimento di Rivian potrebbe aggirarsi intorno a 1,2 miliardi di euro.

Non dimentichiamo che la società con sede a Plymouth ha attualmente solamente una fabbrica negli USA e l’obiettivo sembrerebbe essere quello di aprire un secondo impianto in America in cui produrre non soltanto veicoli, ma anche batterie a cui affiancare un primo stabilimento europeo. L’arrivo nel Regno Unito potrebbe inevitabilmente dare una grande spinta all’elettrificazione del Paese in vista dello stop alla vendite di vetture endotermiche che il Governo di Boris Johnson ha fissato per il 2030, anticipando di ben 10 anni i tempi inizialmente previsti.

Nel caso in cui il progetto di Rivian non dovesse andare a buon fine l’azienda statunitense specializzata in tecnologia automobilistica sarebbe pronta a prendere in considerazione l’inizio della produzione in Paesi come Germania, Olanda o Ungheria. Al momento però non sappiamo ancora quali modelli saranno costruiti in Europa ma probabilmente quelli che Rivian importerà nel Vecchio Continente saranno ancora prodotti negli Usa.