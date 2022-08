Ormai sono diversi mesi che vi raccontiamo del pick-up elettrico Rivian R1T e delle sue grandi capacità e versatilità, specialmente in ambito off-road dove l’R1T brilla grazie al suo modernissimo sistema di trazione integrale, realizzato con 4 motori elettrici posti sulle ruote dell’auto. Grazie a questo sistema la trazione integrale è particolarmente intelligente e modulabile, con sistema di ripartizione della coppia su ogni singola ruota secondo necessità. Engingeering Explaind lo ha definito “il Santo Graal dei sistemi di trazione integrale”.

Galvanizzato dalle ottime prestazioni del suo Rivian, il proprietario di un R1T ha deciso di utilizzarlo per portare la sua barca in mezzo a Lake Bear, in Idaho (USA) così da evitare le lunghe code nel porto locale dove si trova la rampa utile a mettere le barche in acqua: forte del limite di 109cm di acqua che l’R1T è in grado di attraversare (almeno stando alla scheda tecnica fornita dall’azienda9, il proprietario del pick-up elettrico ha deciso di trainare la sua barca, una Malibu 23 SV del 2004, in mezzo al lago fino a che non ha raggiunto 91cm di profondità, altezza alla quale la barca è in grado di galleggiare da sola.

Il peso del traino, tra barca e carrello, era di 2721 kg e il risultato è stato ottenuto con successo in più di un’occasione; per far sì che l’auto si comportasse nel modo corretto sul fondo sabbioso – ma compatto – del lago, è stata utilizzata la Deep Sand Mode, la modalità dedicata alla sabbia, anziché la modalità ‘Towing’, quella da utilizzare quando si ha un carrello attaccato all’auto.

E’ interessante segnalare come l’auto sia completamente originale, senza nessuna modifica alle sospensioni per renderla più alta: un dettaglio di questo tipo rende l’impresa ancor più affascinante, seppur abbastanza inutile. Pur essendo progettata per resistere a quella quantità di acqua che va a contatto con tutte le componenti più importanti dell’auto, un’azione di questo tipo porta sicuramente a un deterioramento anticipato delle guarnizioni e di altre componenti plastiche.