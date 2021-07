Rivian R1T, c’è anche la cucina da campo

Tra i punti fermi della cultura automobilistica americana, due colonne non si muovono da tempo: i pick-up e le grigliate all’aperto. Essendo di origine 100% USA, Rivian ha ben chiare le sue priorità quando annuncia (o meglio conferma) la presenza di una vera e propria mini cucina nel modello R1T. Un optional che sicuramente renderà felici molti utenti, nonostante la maggiorazione di 5.000 Dollari sul prezzo base già assestato a quota 70.000.

La camp kitchen che vedete in foto si appoggia sull’idea del cosiddetto tunnel per accessori o gear tunnel in originale. Si tratta di uno spazio appena dietro la cabina destinato ad ospitare vari extra dedicati soprattutto alle avventure all’aperto o all’esplorazione. Nello specifico, il tunnel ospita la versione “chiusa” della cucina da campo, completa di posate e accessori. La casa madre assicura che l’insieme non sarà troppo rumoroso, ma del resto i rumori sono l’ultima preoccupazione per chi ama il fuoristrada.

Guardando le specifiche abbiamo perfino un serbatoio per l’acqua da oltre 15 litri con apposito rubinetto e un forno a induzione da 1440 watt che si appoggia sulle batterie dell’R1T. Viene da chiedersi, conoscendo gli americani, se non c’è il rischio che il troppo cibo cucinato esaurisca la carica. Va bene essere sazi, ma ritrovarsi nel bel mezzo del nulla dopo un barbecue non è proprio il massimo. Probabilmente, la casa madre ha pensato anche a questo, conoscendo molto da vicino il proprio target.

In linea generale, l’R1T si presenta come una delle proposte più interessanti e insieme curiose nel campo dei pick up elettrici per via dei molti accessori. Oltre ad ospitare ogni genere di utensile ed extra (come questa cucina portatile) lo stesso veicolo ha come optional persino una tenda a tre posti. Visto il livello di personalizzazione, non sarebbe una sorpresa trovare un campo da calcetto smontabile nell’eventuale modello italiano.

Aspettando conferme su quest’ultimo punto, ricordiamo che l’R1T è già in consegna oltreoceano nella Launch Edition, mentre gli altri modelli sono attesi a inizio 2022.