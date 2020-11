Rivian svela specifiche e prezzi dei suoi truck elettrici

Rivian ha svelato il prezzo e alcune informazioni chiave dei suoi truck elettrici, l’R1T in versione pick-up e l’R1S in versione SUV, entrambi attesi sul mercato nell’arco dell’estate 2021.

Il Rivian R1T Launch Edition sarà proposto a 75.000 $, mentre l’R1S Launch Edition partirà da 77.000 $. In entrambi i casi è previsto il “Large Pack”, un pacco batterie da 135 kWh che assicura un range EPA di quasi 500 km. Rivian ha già confermato l’arrivo di un R1T con range maggiorato a più di 600 km entro gennaio 2022, e nonostante l’installazione di questa batteria maggiorata sarà mantenuta la terza fila di sedili in auto, che potrà quindi ospitare fino a 7 persone. Rivian afferma che sarà possibile caricare in soli 20 minuti energia sufficiente a percorrere più di 200km.

I nuovi Rivian saranno in grado di fare da 0 a 100 in 3 secondi, ma si prestano molto bene anche come mezzi per carichi pesanti: R1S sarà in grado di spostare più di 3 tonnellate di peso, mentre R1T si avvicina alle 5 tonnellate. Tra le specifiche fornite dalla compagnia, abbiamo anche qualcosa legato al fuoristrada: i due modelli sono alti da terra circa 36 cm, il che facilita l’utilizzo off-road e l’attraversamento di corsi d’acqua.

I modelli Launch Edition saranno dotati dell’Adventure Package, che include l’equipaggiamento da fuoristrada e le protezioni sottoscocca, un compressore d’aria installato a bordo, e nel caso della R1T anche una copertura per il pianale posteriore azionata elettricamente, e un sistema di ritenzione per gli oggetti posizionati sul pianale chiamato Gear Guard, ottimo per fissare biciclette o cassette degli attrezzi – sarà dotato di un allarme che avviserà in caso di manomissione.

All’interno troviamo sedili in finta pelle con sistema di riscaldamento e raffreddamento, finiture in legno di frassino, e un sistema audio premium dotato persino di uno speaker Bluetooth removibile.

La Explore Edition invece è pensata per chi non ha velleità di fuoristrada: ha interni più sportivi, e nel caso della R1T la copertura del pianale è manuale, ma si può utilizzare anche come tavolo da campeggio. Rivian ha intenzione di offrire un intero kit per una cucina da campeggio, tra i suoi optional.

Tutti i mezzi Rivian saranno dotati di 4 motori, un sistema di sospensioni ad aria indipendenti, un sistema di controllo del rollio elettrico/idraulico, WiFi, connettività 4G, tetto panoramico e una potente torcia integrata nella porta del guidatore.

Infine abbiamo Driver+, il sistema di assistente alla guida ‘senza mani’ sviluppato da Rivian, e che riceverà in futuro aggiornamenti over-the-air. Il sistema è composto da 12 sensori ultrasonici, 10 telecamere esterne, 5 unità radar, una dotazione che mette Rivian sullo stesso piano di realtà come Tesla, con il suo Full Self-Driving. Per il momento Driver+ si attiverà solo su alcune strade selezionate, ma sarà comunque presente di default su tutte le auto.

Come anticipato, le consegne dei primi Rivian R1T sono attese a giugno 2021, mentre per l’R1S bisognerà attendere agosto. Nel mese di novembre invece, Rivian aprirà anche al mercato canadese.