In occasione degli Hyundai N Days, il costruttore ha presentato due incredibili concept, conosciuti con il nome di RN22e e N Vision 74, e confermato l’arrivo nel 2023 della Ioniq 5 N. A differenza della N Vision 74, qui la notizia, la RN22e si basa su una vettura in dirittura d’arrivo conosciuta con il nome di Ioniq 6.

Per rendere la RN22e adatta alla velocità, Hyundai afferma di essersi concentrata sulle prestazioni, sul raffreddamento e sulla frenata. Presenti quindi pinze monoblocco a quattro pistoncini, un carico aerodinamico non indifferente e potenza da brividi. RN22e produrrà 576 CV e 545 Nm di coppia per raggiungere una velocità massima di oltre 250 km/h. Ad alimentare il propulsore si attende un’unità da 77,4 kWh con capacità di ricarica rapida da 800 volt, in grado di passare dal 10% all’80% in poco meno di 18 minuti con il caricatore corretto.

Per offrire una sorta di coinvolgimento alla guida, Hyundai prevede di integrare anche un sistema chiamato “N Sound+”, capace di generare e simulare un suono più “motoristico” dagli altoparlanti interni ed esterni. Atteso inoltre l famoso differenziale e-LSD, che abbiamo potuto provare con cura su Kona N, e N e-shift che simulerà le cambiate secche e potenti presenti sulle proposte endotermiche dell’azienda.

Hyundai ha precisato che RN22e e N Vision 74 non arriveranno in commercio, tuttavia è lecito immaginare che forniranno una valida fonte di ispirazione per i futuri modelli ad alte prestazioni. In fin dei conti, dopo Ioniq 5 N, arrivierà sul mercato anche Ioniq 6 N che probabilmente erediterà alcuni elementi di RN22e restando però una soluzione più stradale e meno estrema. Considerata la graduale riapertura di Saloni e fiere, l’augurio è quello di poter ammirare questi due concept in futuro dal vivo.