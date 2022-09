Tra gli aspetti che ad oggi limitano la diffusione delle auto elettriche, oltre al costo dei nuovi modelli a batteria rispetto a quello di auto benzina e diesel, c’è la ricarica. Non a caso, i tempi di rifornimento per la batteria dei veicoli elettrici sono ancora piuttosto lunghi e la diffusione delle colonnine di ricarica sull’intero territorio non è ben distribuita. Non mancano però realtà che puntano ad ottimizzare questo aspetto e far sì che la diffusione dei veicoli a zero emissioni possa subire una crescita sostanziale.

Un esempio è Rocin-Eco (Robotic Charging Infrastructure Ecosystem), consorzio europeo per lo sviluppo di soluzioni di ricarica robotizzate nato in Germania e che vede la partecipazione di diverse case automobilistiche.

Nello specifico, Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Porsche, Ionity, Rocsys, Huber+Suhner, TÜV Süd e AVL List condividono l’obiettivo di portare avanti lo sviluppo di soluzioni di ricarica innovative per giungere alla creazione di stazioni autostradali dotate di aree robotizzate. Con la nascita del consorzio Rocin-Eco le diverse case automobilistiche si impegneranno alla creazione di soluzioni in grado di fare un pieno in un tempo compreso tra i 15 e i 30 minuti.

La ricarica autonoma può avere successo solo con un approccio completamente interoperabile tra l’infrastruttura di ricarica e i veicoli elettrici. Un approccio connesso e integrato, che preveda anche attività di standardizzazione, è un prerequisito per il successo, spiega Crijn Bouman, ceo e co-fondatore di Rocsys.

Secondo quanto diffuso, il consorzio punta a realizzare una tecnologia di ricarica robotizzata in grado di ridurre i tempi di rifornimento del 15%, lavorando su interfacce di comunicazione veicolo-colonnina, interoperabilità e standardizzazione dei cavi per rendere la ricarica robotizzata accessibile a tutte le tipologie di auto.