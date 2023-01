La Rolls-Royce Spectre sta riscontrando un grande successo e la conferma arriva dall’elevato numero di ordini che il marchio storico di auto di lusso sta registrando. A confermare l’attrazione degli utenti per la prima auto elettrica del brand inglese è il numero uno della casa automobilistica, Torsten Müller-Ötvös, in occasione di una recente intervista.

Non a caso, dunque, il crescente numero di ordini da parte degli utenti per la prima elettrica del brand inglese potrebbe costringere l’azienda a dover rivedere i piani con sostanziali modifiche nei numeri di produzione. Non dimentichiamo che la nuova elettrica è stata annunciata a fine 2021 e le prime consegne sono previste per la fine di quest’anno.

L’acquisizione di ordini per la nostra Spectre è di gran lunga migliore in questo momento di quanto ci saremmo aspettati. Mancano un paio di mesi prima dell’inizio della produzione, ma se questa tendenza continua, sono abbastanza sicuro che dobbiamo modificare i nostri piani, ha dichiarato il CEO dell’azienda, Torsten Muller-Otvos, secondo Automotive News.

Anche la casa automobilistica di auto di lusso sembra aver aperto la strada verso le propulsioni a emissioni zero, includendo la coupè alla sua iconica gamma di veicoli. Nello specifico, la Rolls-Royce Spectre conta su un propulsore da 585 CV e 900 Nm di coppia che dovrebbero permetterle di raggiungere i 100 km/h da ferma in soli 4,5 secondi. Tuttavia, secondo quanto diffuso dalla casa inglese, la Rolls-Royce Spectre elettrica dovrebbe essere in grado di percorrere 520 km con una sola ricarica.

Se consideriamo che la nuova Rolls-Royce sta già conquistando numerosi utenti, non appena arriverà sul mercato non potrà che contribuire alla crescita delle vendite del marchio che, grazie al SUV Cullinan e alla berlina Ghost, rappresentano già un importante percentuale sulle vendite complessive del marchio in tutto il mondo.

Non ci resta dunque che attendere le prime consegne, e conoscere i dettagli riguardo ai prezzi che secondo alcune indiscrezioni dovrebbero aggirarsi sui 400.000 euro.