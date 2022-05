Il nome potrebbe lasciare gli appassionati di tecnologia perplessi ma non si tratta di una GeForce RTX, bensì di un camion dei pompieri e più precisamente del primo veicolo elettrico in dotazione alle squadre di Los Angeles. Tra i veicoli commerciali, il camion dei pompieri è sicuramente quello più interessante complice una serie di soluzioni che difficilmente son disponibili anche su ulteriori camion.

Il primo modello è stato consegnato lo scorso weekend e verrà utilizzato dalla squadra 82 di Los Angeles; a tutti gli effetti, è il primo camion dei pompieri elettrico completamente operativo negli Stati Uniti ed è anche solo il quarto camion dei pompieri EV al mondo. Costruito dall’azienda austriaca Rosenbauer, RTX ha due motori elettrici (uno per ogni asse) che producono 360 kW di potenza massima e 260 kW continui, che equivalgono a 490 CV e 350 CV. Sono alimentati da una batteria da 132 kWh che alimenta anche gli accessori antincendio del camion.

Secondo i costruttori del camion, “le operazioni a corto raggio puramente elettriche e quindi prive di emissioni non sono un problema“. Per le responsabilità antincendio più lunghe, il camion ha un range extender alimentato a diesel a bordo per ricaricare le batterie o alimentare una pompa dell’acqua quando necessario. Il range extender, in realtà, è un propulsore sei cilindri BMW da 3 litri e 300 cavalli, collegato ad un generatore per alimentare le batterie. Al fine di migliorare ulteriormente l’efficienza, il camion dispone anche della frenata rigenerativa.

Alla presentazione del camion, il capo dei vigili del fuoco della città di Los Angeles, Kristin Crowley, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter aggiungere questa autopompa antincendio alla nostra flotta [….] Questo motore elettrico ha molti vantaggi, e in primo luogo ridurrà il rumore. Inoltre migliorerà anche il benessere generale di tutti gli occupanti.”

Come si comporta come un’autopompa antincendio? Rosenbauer afferma di avere posti a sedere per sette vigili del fuoco, oltre alla capacità di trasportare fino a 300 metri di manichette. C’è anche un vano portaoggetti per scale e un serbatoio d’acqua da 1900 a 2800 litri. La pompa dell’acqua di bordo può svuotare rapidamente l’impressionante serbatoio in pochissimi secondi.

Il veicolo era originariamente atteso per il 2021 ma a causa delle complicazioni legate alla pandemia i tempi di consegna si solo allungati. Los Angeles non sarà l’unica città ad adottarlo, anche la città di Rancho Cucamonga potrebbe adottarli nel breve periodo. Costo? Poco più di un milione di euro.