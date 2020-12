Sabre BC-03, la hypercar di McLaren da 1200 cavalli

McLaren Sabre BC-03 è un progetto ambizioso, attualmente in fase avanzata di sviluppo da parte della casa di Woking. Stiamo parlando di una potentissima hypercar da più di 1000 cv, e realizzata con linee aerodinamiche e materiali di altissima qualità.

Le prime indiscrezioni sul progetto risalgono a più di 2 anni fa, ma di recente – nel mese di ottobre – la McLaren Sabre è stata avvistata per le strade durante i test, ovviamente camuffata al fine di non mostrarne la linea. Il progetto è nato probabilmente per soddisfare la richiesta di un ricco collezionista, ma poi si è evoluto in quello di una hypercar che sarà prodotta in 5/15 esemplari dalla divisione McLaren Special Operations.

L’ispirazione per questo progetto, pensate un po’, arriva direttamente da Gran Turismo: la divisione speciale di McLaren infatti prenderà ispirazione dalla McLaren Vision GT, una concept car inserita in Gran Turismo Sport, titolo per PS4 rilasciato nel 2017.

La nuova Sabre BC-03 sarà l’auto stradale più potente ed estrema che McLaren abbia mai prodotto, sostanzialmente un’auto appartenente alla categoria LMP1 (Le Mans Prototype) ma con omologazione per essere utilizzata regolarmente sulla strada. La motorizzazione dell’auto non è ancora stata confermata, ma è probabile che venga utilizzato il famoso 4.0 V8 biturbo di McLaren, modificato e portato al massimo delle sue prestazioni: grazie ad esso saranno ben 1200 i cavalli erogati, con il prezioso supporto di un motore elettrico, mentre la coppia si attesta sui 1250 Nm.

Il prezzo sarà estremo, in linea con le prestazioni dell’auto: si parla di cifre superiori a quelle necessarie ad acquistare una Bugatti Chiron, quindi ci aspettiamo numeri compresi tra i 2.5 e i 3 milioni di euro. Rimane probabile quindi che la nuova vettura inglese supererà di diverse lunghezze le attuali super- e hypercar del marchio, come Senna (1 milione di euro) e Speedtail (2.4 milioni di euro).