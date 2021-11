Salone dell’auto di Los Angeles 2021: le novità più attese

Il 19 novembre aprirà le porte il Motor Show di Los Angeles, dopo un anno di pausa a causa della pandemia di Covid-19; l’evento californiano rimarrà aperto fino al 28 novembre e sono attese importanti novità da diversi costruttori. Durante l’ultima edizione, quella del 2019, sono state ospitate numerose prime mondiali come Aston Martin DBX, Audi E-tron Sportback, Ford Mustang Mach-E, Toyota RAV4 e Porsche Taycan 4S; cosa possiamo attendere quest’anno? Di seguito vi riportiamo i primi modelli che sicuramente saranno presentati, nell’attesa di nuove indiscrezioni.

Fisker Ocean

Il tanto atteso SUV elettrico farà il suo debutto proprio a Los Angeles e sarà il primo dei cinque modelli che il marchio ha intenzione di commercializzare da qui al 2025. Definito come il veicolo più sostenibile al mondo, avrà un’autonomia di circa 500 km e sarà disponibile in diverse declinazioni.

Hyundai Seven

In seguito al debutto della Ioniq 5, il marchio coreano è al lavoro su una serie di nuovi modelli completamente elettrici destinati ad occupare i segmenti di mercato rimanenti. Sarà la rivale di Tesla Model X, utilizzerà la piattaforma condivisa con Kia E-GMP e svolgerà un ruolo fondamentale negli Stati Uniti e in Cina, dove veicoli di queste dimensioni sono più che richiesti.

Kia EV9 concept

Sulla scia di Hyundai, anche Kia si prepara a svelare un concept di grandi dimensioni ispirato però all’attuale EV6. Poche al momento le indiscrezioni in merito anche se si prevede la commercializzazione solo nel 2035.

Mazda CX-50

Il nuovo SUV nipponico si inserirà nell’attuale gamma tra CX-30 e CX-5, offrendo però caratteristiche tecniche destinate a coloro che amano spostarsi anche fuoristrada. Il costruttore prevede di offrire una serie di motorizzazioni, tutte basate sul propulsore Skyactiv-G da 2,5 litri, turbo e aspirate.

Porsche 718 Cayman GT4 RS

In occasione del Salone di Los Angeles, Porsche svela una versione ad altissime prestazioni di Cayman destinata a coloro che sono alla ricerca di un track-toy piccolo, veloce e scattante. Nessuna informazione ancora per l’Europa ma l’annuncio non tarderà ad arrivare.

Porsche Taycan GTS e Taycan Sport Turismo

Due nuove Porsche Taycan sono quasi confermate per Los Angeles. Mentre la prima si posizionerà tra i modelli 4S e Turbo esistenti, la seconda dovrebbe essere una station wagon della gamma Sport Turismo, simile alla Cross Turismo esistente ma con una carrozzeria più bassa e meno orientata al fuoristrada.

Subaru WRX

Torna la mitica WRX, ora però su una piattaforma completamente nuova con un telaio rinnovato e interni più moderni. Atteso sotto il cofano un motore boxer turbo da 2,4 litri da 270 cavalli, abbinato ad un cambio manuale a sei rapporti o automatico Subaru Performance.