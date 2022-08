Cambia la location di una delle più importanti kermesse automobilistiche: l’appuntamento del Salone di Ginevra del 2023 è stato annullato. L’annuncio arriva pochi mesi dopo la conferma che gli stessi organizzatori che avevano dato ad aprile con l’ufficializzazione delle date di inaugurazione dell’importante e attesa kermesse dedicata alle quattro ruote.

In seguito all’annullamento delle edizioni del 2021 e 2022 a causa della pandemia da Covid-19, l’edizione del 2023 non si farà per la scarsa affluenza delle case automobilistiche. Come ha spiegato lo stesso Presidente della Fondazione del Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra, Maurice Turrettini, a causa delle incertezze dell’economia globale e della geopolitica, nonché dei rischi legati all’evoluzione della pandemia, gli organizzatori hanno deciso di concentrarsi esclusivamente nel 2023 sulla pianificazione dell’evento a Doha.

Abbiamo fatto tutto il possibile per salvare il GIMS 2023 di Ginevra. Il formato dell’evento e il progetto erano stati accolti davvero molto bene. Ma alla fine i rischi hanno prevalso sui benefici’, ha dichiarato il Presidente della Fondazione del Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra Turettini.

Congiuntamente all’annullamento dell’appuntamento fissato per il 19 febbraio 2023 a Ginevra arriva, infatti, la conferma per lo svolgimento della manifestazione in Qatar, in programma per novembre 2023. Il palcoscenico dove le nuove vetture potranno essere ammirare dagli appassionati delle quattro ruote sarà Doha.

In questi tempi incerti, molti marchi non sono in grado di impegnarsi a partecipare a una fiera in Europa in inverno. Il Salone automotive 2023 non potrà svolgersi a Ginevra come previsto, queste le parole di Sandro Mesquita, ceo del Geneva International Motor Show.

Con la decisione di cancellare la tappa europea, si è deciso dunque di mantenere solamente quella mediorientale. Appuntamento a novembre!