Salone di Monaco 2021: l’evento sarà sia reale che virtuale

Nato con la sigla IAA (Internationale Automobil-Ausstellung), maggiormente conosciuto Salone di Francoforte, a prendere il posto della storica biennale – dopo ben 70 anni – sarà il Salone di Monaco di Baviera. Tale decisione è stata presa dalla Verband der Automobilindustrie (Organizzazione dell’industria automobilistica tedesca). Dunque, l’evento che non si terrà più a Francoforte bensì a Monaco, avrà inizio il 7 settembre prossimo e si concluderà nella giornata del 12 settembre 2021. Tuttavia, a causa della pandemia del coronavirus – così come successo con altri eventi – anche il Salone di Monaco dovrà fare in modo che tutto venga svolto in grande sicurezza.

Per questo motivo, è stato deciso che sarà possibile visitare personalmente la fiera ma non mancheranno presentazioni che si terranno online e, anche le anteprime mondiali, verranno trasmesse in streaming. Dunque, il Salone di Monaco sarà reale e virtuale al tempo stesso. L’intento principale è quello di garantire una panoramica soddisfacente che possa illustrare quali saranno le peculiarità che andranno a caratterizzare il settore della mobilità in futuro. Quindi, non mancheranno innovative auto elettriche, così come ci sarà ampio spazio da dedicare ai veicoli con guida autonoma e a tutto ciò che fa riferimento alle nuove tecnologie e connettività di bordo. Uno dei temi che sicuramente verrà affrontato al nuovo Salone di Monaco di Baviera, riguarderà la cosiddetta mobilità olistica.

Un ruolo molto importante verrà affidato all’evento del 2021, poiché avrà il compito di garantire un futuro ai tradizionali saloni dell’auto, che potrebbero essere considerati “a rischio d’estinzione”. Rischio a cui si potrebbe andare sempre più incontro – e che potrebbe influire sullo svolgimento dell’evento stesso – a causa delle limitazioni e del lockdown legati al coronavirus. Per quanto riguarda invece i partecipanti, all’evento non mancheranno sicuramente importanti costruttori cinesi, ma anche le più grandi case tedesche quali Mercedes, BMW, Volkswagen e Daimler. Invece, sembrerebbe che Renault, così come Stellantis e Toyota, non avrebbero ancora dato conferma della loro presenza al Salone.