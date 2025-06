Se state cercando una dash cam per auto che combini alta risoluzione, funzionalità avanzate e un eccellente rapporto qualità-prezzo, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta attualmente disponibile su Amazon. La dash cam GKU è infatti in vendita a soli 149,99€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo consigliato di 189,99€. Ma non è tutto: attivando il coupon presente nella pagina del prodotto, il prezzo finale scende ulteriormente fino a 129,99€, rendendola una delle offerte più competitive per questa categoria.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Dash cam GKU, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam GKU si distingue per la presenza di una tripla telecamera che consente una registrazione simultanea in 4K frontale e 1080p sia per l'interno che per il posteriore del veicolo, garantendo una copertura panoramica a 360°. Grazie al grandangolo da 170°, nulla sfugge all'obiettivo, offrendo una sicurezza completa durante ogni tragitto. Il modulo Wi-Fi a 5GHz consente di visualizzare e condividere i video in tempo reale tramite app, mentre il GPS integrato registra dati fondamentali come posizione e velocità.

Per chi guida di notte o in condizioni di scarsa visibilità, la dash cam è dotata di una visione notturna avanzata con apertura f1.5, lenti in vetro a 8 strati e LED IR interni. Il monitoraggio 24 ore su 24 richiede un kit aggiuntivo, ma rappresenta una protezione essenziale contro atti vandalici o incidenti nel parcheggio. Il sensore G ad alta sensibilità garantisce il salvataggio automatico dei filmati in caso di urto, impedendone la sovrascrittura.

Elegante, compatta e facile da installare, questa mini dash cam da 3 pollici include anche una scheda SD da 64 GB. Una soluzione ideale per chi cerca la massima sicurezza alla guida con un dispositivo moderno, ricco di funzioni e ora anche estremamente conveniente. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliiori dash cam per ulteriori consigli.