Hyundai Santa Fe sta subendo una significativa riprogettazione per la prima volta dal 2018, e questo è un fatto importante. Il nuovo modello presenta proporzioni squadrate e dettagli stilistici che ricordano le Land Rover, con nuovi fari a forma di H e un look più esclusivo che, secondo Hyundai, è ottimizzato per gli amanti dello stile di vita all’aria aperta.

Descritta come una deviazione “radicale” dal modello precedente, la quinta generazione della Santa Fe sarà completamente svelata ad agosto. Al momento, l’azienda automobilistica ha anticipato solo il nuovo design del crossover, che si dice sia stato modellato utilizzando grandi quantità di dati sulle ultime tendenze outdoor.

Il nuovo frontale “crea un senso di grandiosità”, afferma Hyundai, ed è caratterizzato dai suoi DRL a forma di H, il motivo H sulla griglia inferiore che fa riferimento all’emblema “H” dell’azienda automobilistica. La forma è stata poi ripresa nella parte posteriore per unificare le due estremità del crossover, ma l’area nel complesso è più semplice. Hyundai afferma che questo è stato fatto intenzionalmente per bilanciare il design esterno. Anche i passaruota ben definiti contribuiscono a distinguere il veicolo come una soluzione robusta ereditando quasi, in parte, il nuovo stile inconfondibile di Kona.

L’azienda automobilistica sostiene che il crossover di quinta generazione avrà un passo lungo e un ampio portellone posteriore per offrire ai proprietari un ampio spazio di carico. Nonostante non sia ancora stato rivelato il volume interno, i sedili completamente abbattibili della seconda e terza fila forniranno una quantità di spazio facilmente “ai vertici delle categoria”.

A differenza dell’esterno rigido e strutturale, l’interno è concepito per essere raffinato e spazioso. Qui, infatti, troviamo un abitacolo più morbido e che strizza l’occhio alle elettriche Ioniq 5 e Ioniq 6. In qualità di veicolo moderno, è prevedibile che vanterà una vasta gamma di tecnologie; atteso quindi un display curvo dedicato al cruscotto digitale da 12,3 pollici e il sistema di infotainment, offrendo ai conducenti una migliore visibilità esterna e un aspetto lussuoso.

Non è ancora chiaro se il nuovo stile esterno sarà accompagnato da grandi cambiamenti anche a livello di propulsori. Attualmente, la Santa Fe è disponibile con motorizzazioni mild-hybrid e plug-in hybrid con potenza rispettivamente di 230 CV e 265 CV. Tuttavia, è molto probabile che questi motori a quattro cilindri vengano trasferiti anche alla nuova generazione con alcune modifiche per renderli più efficienti.

Purtroppo, dovremo aspettare ancora un po’ prima di scoprire ulteriori dettagli sulla prossima generazione della Hyundai Santa Fe. L’azienda automobilistica afferma che svelerà completamente il nuovo crossover sul proprio canale YouTube ad agosto.