Saphe Drive Mini, rilevatore di autovelox e incidenti gratuito a vita

Ormai molti navigatori includono le segnalazioni per autovelox, telecamere semaforiche o incidenti, ma dispositivi come il Saphe Drive Mini sono in grado di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza quando viaggiamo, grazie al funzionamento indipendente dal navigatore che non obbliga ad impostare la navigazione per ogni spostamento.

Saphe Drive Mini non necessita di un abbonamento, funziona in tutta Europa e utilizza la banca dati degli autovelox e telecamere, assieme alle segnalazioni da parte degli utenti. È una piccola scatoletta, con un display al centro e due pulsanti ai lati, che permettono di segnalare velocemente una videocamera / autovelox o un incidente. Le informazioni vengono recuperate dallo smartphone, a cui dovrà essere connesso tramite il Bluetooth per funzionare.

Per attivarlo è sufficiente scaricare l’applicazione (Saphe Link) e seguire la procedura di collegamento, molto semplice, indicata a schermo. Non dovrete fare alcuna operazione aggiuntiva, poiché dal momento in cui la procedura sarà ultimata, Saphe Drive Mini sarà già completamente funzionante e inizierà a effettuare le segnalazioni. Da un menù di impostazioni potrete decidere dove ricevere la notifica, se solo dal dispositivo sotto forma di un tono (ci sono differenti toni selezionabili a indicare un differente “pericolo”) o anche dallo smartphone. L’applicazione vi mostrerà una mappa in cui sono posizionate le differenti icone relative ad autovelox fissi o mobili, telecamere semaforiche, incidenti, etc. Durante la nostra prova abbiamo impostato unicamente le notifiche del dispositivo poiché, selezionando anche quelle dello smartphone, ad ogni notifica veniva bloccata la riproduzione Bluetooth sul sistema di infotainment dell’automobile. A dirla tutta è poco importante lasciare attive le notifiche dello smartphone: grazie al display sul dispositivo viene mostrata un’icona che indica il tipo di notifica, se si tratta di un semaforo con telecamera, un autovelox o altro.

L’ergonomia d’uso è esemplare. Nonostante la necessità di essere collegato tramite Bluetooth allo smartphone, non dovrete collegarlo manualmente ogni volta che entrerete in auto e nemmeno aprire l’applicazione. Durante l’installazione dell’app vi verrà richiesto di dare le autorizzazioni necessarie per controllare le funzioni necessarie dello smartphone e successivamente appena entrerete in auto con il vostro smartphone sentirete un “beep” derivante dal dispositivo che vi indicherà l’avvenuto collegamento. Non dovrete aprire l’applicazione o fare altro, funzionerà tutto in maniera automatica. Se per qualche motivo entrerete in auto senza lo smartphone il Saphe Drive Mini non funzionerà, ma crediamo che ormai sia un’abitudine consolidata portare lo smartphone ovunque andiamo.

L’autonomia della batteria ha una durata di 6 mesi, un dato che non possiamo confermare. Possiamo però dirvi che l’abbiamo utilizzato per dieci giorni per il tragitto casa-lavoro e un paio di gite fuori porta durante il weekend, e la batteria risulta ancora completamente carica, o quantomeno non si è ancora scaricata a tal punto da segnalare uno stato di carica inferiore. In automobile l’abbiamo semplicemente appoggiato nel porta oggetti del canalone centrale e non ha comunicato problemi di malfunzionamento, quindi, non dovrete posizionarlo per forza in bella vista. Avendo tuttavia un display che mostra informazioni aggiuntive, dovreste volerlo posizionare su una bocchetta dell’aria, ma sarà a vostra discrezione.

Per quanto riguarda la presenza di tutti gli autovelox, abbiamo ricevuto segnalazioni corrette muovendoci in una zona dove eravamo a conoscenza della presenza installazioni di sorveglianza, dunque non possiamo denunciare particolari mancanze. Abbiamo tuttavia letto alcuni commenti di utenti che denunciavano continue disconnessioni dallo smartphone o totale mancanza di segnalazioni. Non abbiamo ravvisato alcun problema del genere durante la nostra prova, siamo quindi inclini a pensare che i problemi indicati siano maggiormente legati allo smartphone che al dispositivo stesso. Ovviamente, non essendo un dispositivo stand-alone, lavorando assieme a uno smartphone, si aggiunge una variabile in più che può portare a malfunzionamenti; il lato positivo è che funziona in tutta Europa e non necessita di un abbonamento.

Non mancano un paio di difetti: il primo è l’impossibilità di distinguere il senso di marcia, quindi verrà segnalato un autovelox che si trova sul lato opposto della strada; la seconda problematica è la distinzione dell’unità di misura usata per inviare la segnalazione. Un autovelox sarà segnalato 25 secondi prima, mentre una telecamera semaforica verrà segnalata a 250 metri di distanza. Ciò porta a segnalazioni inaccurate: se, ad esempio, vi trovate su una strada con un paio di semafori in successione e ricevete una segnalazione di videocamera, non avrete modo di capire in maniera precisa su quale dei due semafori è presente la videocamera. Lo stesso può accadere con la segnalazione di un autovelox, poiché, non sapendo la strada che vorrete percorrere, potreste ricevere una segnalazione di una videocamera a 25 secondi dalla vostra posizione, ma nel frattempo potreste cambiare strada. Insomma, sarebbe utile poter accorciare il tempo o la distanza di segnalazione, per evitare falsi allarmi e permettere al dispositivo di essere più efficiente