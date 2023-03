Secondo alcune recenti indiscrezioni, Hyundai è al lavoro per sviluppare una serie di veicoli elettrici (EV) tra cui un piccolo crossover destinato all’ambiente urbano. Sebbene la casa automobilistica coreana non abbia ancora confermato lo sviluppo di questo modello, abbiamo raccolto tutte le informazioni disponibili per farci qualche idea su come potrebbe essere.

Annunciato lo scorso anno, il piccolo crossover di segmento A dovrebbe costare meno di 20mila euro e sostituire l’attuale city car i10, ma cosa sarà? Secondo Carscoops, erediterà numerosi elementi alla gamma Ioniq tra cui i sofisticati fari a LED, le maniglie a scompara e le linee nette e moderne della Ioniq 5. Mentre tutti i modelli dell’attuale gamma EV di Hyundai sono basati sull’architettura E-GMP, questo non sarà il caso dei prossimi modelli del segmento A. La ragione di questo è che la piattaforma è compatibile con i veicoli più grandi del segmento B (subcompatti) e del segmento E (grandi) e sarebbe troppo costosa per un’offerta entry-level.

Uno scenario plausibile per le citycar o soluzioni compatti sarebbe una variante elettrificata della collaudata architettura K1 che è alla base di modelli alimentati da propulsori endotermici come la Hyundai i10 e la Kia Picanto. Un’offerta a emissioni zero basata sulla piattaforma K1 è fattibile, come dimostrato dalla Kia Ray EV e dalla Hyundai Casper a batteria che arriverà nell’arco dell’anno. Che specifiche tecniche avrà? Difficile a dirsi, anche se Hyundai ha confermato che i futuri veicoli elettrici compatti utilizzeranno moduli di BorgWarner e pertanto in grado di produrre fino a 184 cavalli (135 kW); nessuna indiscrezione invece sulla batteria anche se attendiamo un’autonomia vicina alle city car elettriche attuali e pertanto nell’ordine dei 3-400 km.

Se le notizie sui veicoli elettrici urbani sono vere, il futuro sembra promettente per i fan di Hyundai nel Vecchio Continente con i prossimi debutti previsti per la metà del 2023 e la fine del 2024. Di seguito il render immaginato da Carscoops che, a nostro parere, appre piuttosto interessante.