Il produttore svedese di veicoli commerciali Scania sta ampliando la sua gamma a zero emissioni introducendo la prima bisarca “Scania P 25” completamente elettrica; il trasportatore di veicoli elettrici da 42 tonnellate potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni del settore dei trasporti.

Scania è un produttore leader mondiale di autocarri pesanti e autobus con oltre 120 anni di esperienza. Nel 2020 il costruttore ha svelato il primo camion elettrico capace di coprire una distanza di 250 chilometri con una singola carica. Lo scorso anno è stato presentato il primo camion a lungo raggio dotato di sei batterie per un totale di 624 kWh, una cifra spaventosa per il settore delle auto, e ora collabora con Volvo e Daimler per costruire e gestire una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici in tutta Europa per facilitare la transizione verso i viaggi commerciali a emissioni zero.

L’azienda ha esteso l’elettrificazione a diverse aree della sua attività, aprendo la strada a nuove strategie con il primo camion elettrico per il trasporto di legname e, più recentemente, il più grande camion elettrico da 66 tonnellate della Svezia. Con l’obiettivo di raggiungere una quota elettrica del 50% delle vendite totali, ottenendo la neutralità delle emissioni di CO2 entro il 2030, Scania si sta muovendo rapidamente, presentando giovedì il suo primo dumper per veicoli puramente elettrico.

Ma la vera novità è l’autotrasportatore prodotto per ARS Altmann e capace di trasportare 8 auto, magari elettriche, con un camion a sua volta completamente a batteria. L’autonomia è di circa 250 km e la ricarica completa richiede 90 minuti con una colonnina CCS2 da 130 kWh. Di conseguenza, il camion elettrico può essere ricaricato completamente man mano che le auto vengono scaricate e caricate per la destinazione successiva.