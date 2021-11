Scarichi rumorosi? Una nuova legge in America cambia tutto

I veicoli a stelle e strisce sono rinomati per produrre sempre un forte baccano come, ad esempio, le potenti Harley-Davidson, spinte da propulsori più grandi di quelli presenti sulle utilitarie nostrane, sino ad arrivare alle celebri musclecar riconosciute in tutto il mondo e protagoniste di una serie interminabile di film come la famosa saga di Fast and Furious.

Rumore che, spesso e volentieri, non viene riconosciuto come una piacevole melodia ma scambiato per un fastidioso chiasso che andrebbe limitato il più possibile. Forse proprio per questo motivo, Kathy Hochul, governatrice dello Stato di New York, ha approvato la legge soprannominata SLEEP, acronimo di Stop Loud and Excessive Exhaust Pollution (Stop all’inquinamento eccessivo degli scarichi).

Un nome decisamente curioso, almeno per la nostra lingua, ma che di certo toglierà il sonno a diversi appassionati; i trasgressori, infatti, potranno essere multati di circa 1.000 dollari. La nuova legge non va a penalizzare solo gli appassionati del settore ma anche tutti i produttori di scarichi aftermarket che, per un motivo o per l’altro, dovranno necessariamente adeguarsi fornendo anche un sistema di valvole capace di contenere il rumore e relativi decibel.

Naturalmente la legge inficia anche l’utilizzo di vetture originali, come i potenti e celebri V8, che in modalità sport o con le valvole completamente aperte, potrebbero superare i limiti previsti dalla normativa. In altre parole, se decidete di intraprendere un viaggio coast to coast noleggiando una Ford Mustang V8, magari la bellissima Bullit, vi consigliamo di non fare troppe sgasate con gli scarichi completamente aperti.

La normativa in futuro potrebbe quindi costringere anche i costruttori stessi a limitare gli scarichi presenti sulle vetture più sportive, situazione che per altro già avviene in Europa dove la soglia di rumore concessa è ben più bassa di quella americana. Un esempio più che calzante è rappresentato dalla McLaren Senna che differisce in base al mercato di destinazione; mentre in America lo scarico è solo a due vie, in Europa, complici delle normative più severe, è presente un terzo tubo che integra un ulteriore silenziatore (di dimensioni maggiori) e un deflettore meccanico.