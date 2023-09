Più le auto evolvono, più a bordo compaiono schermi imponenti ed esagerati: vi ricordate Mercedes EQS di cui vi abbiamo parlato ormai un anno fa? In quel caso lo schermo era grande la bellezza di 56 pollici, una vera esagerazione.

Con la nuova CT5, che debutterà nel 2025, Cadillac ha voluto osare: non tanto quanto Mercedes, ma abbastanza rispetto alle auto oggi in commercio. A bordo della berlina di lusso trova posto un display 33 pollici con risoluzione 9K, ovviamente touchscreen. Lo schermo è montato sul cruscotto e si curva verso il conducente, occupando praticamente tutta l’area del guidatore e del tunnel centrale. Una soluzione che abbiamo già visto, anche se in misura più piccola, su altre auto, come ad esempio la Hyundai Kona 2023.

Credit: Cadillac

Cadillac ha personalizzato l’interfaccia e collaborato con Google per integrare alcuni elementi come Google Maps, Google Assistant e Google Play, quindi è anche possibile installare delle applicazioni. Con questo nuovo display, l’azienda americana segue un trend che si sta diffondendo sempre più nel mercato e che verrà assecondato nei prossimi anni anche da aziende europee, tra cui BMW con il suo “Panoramic Vision Display”.

Di certo avere un display così grande e ben definito dev’essere una goduria, ma l’impressione è che la cosa stia un po’ sfuggendo di mano ai costruttori, così impegnati in questa corsa a schermi sempre più grandi da perdere di vista il loro vero senso: sono strumenti che devono aiutare chi guida, non distrarlo. Senza contare che avere un infotainment sempre più ingombrante toglie spazio ai controlli fisici e chi di voi ha un’auto moderna, sa bene quanto può essere scomodo e pericoloso gestire la climatizzazione da un display touch mentre si guida.