Gli ingegneri di Hyundai Mobis hanno annunciato di aver messo a punto una nuova tecnologia potenzialmente molto interessante per gli interni delle auto: si tratta di un display in grado di arrotolarsi su se stesso, attivando solo alcune parti del pannello a seconda di quante informazioni sono fornite.

Secondo quanto affermano gli ingegneri di Hyundai Mobis, questa è la prima volta che si utilizzano degli schermi pieghevoli in ambito automobilistico, finora li abbiamo visti utilizzati solo per nuovi smartphone e televisori; grazie alla tecnologia OLED il pannello non ha bisogno di uno strato di vetro, e questo consente di abbinare il pannello a strati più flessibili e pieghevoli, come la plastica.

Questi schermi sono il sogno di tutti i designer, oggi sempre più contrari ad avere dei grossi display incastonati nel cruscotto dell’auto: grazie a questa tecnologia si potrà anche aumentare la dimensione dei display, che semplicemente andranno a richiudersi e nascondersi nel cruscotto nel momento in cui non serviranno più. Inoltre, il pannello si adatta a quanto display è stato srotolato: durante la guida potrebbero bastare pochi centimetri di schermo per fornire le informazioni necessarie, ma in fase di ricarica si potrà srotolare completamente il display fino a una dimensione di 30 pollici, così da godersi qualche video mentre la batteria si riempie di energia.

“Siamo davvero entusiasti di poter portare sul mercato automobilistico una tecnologia così nuova e differenze, saremo i pionieri del mercato globale grazie alle nuove tecnologie per il sistema di infotainment.” ha detto Han Young-hoon, di Hyundai Mobis.

Hyundai Mobis è convinta che questa tecnologia possa essere particolarmente apprezzata in Nord America e in Europa, e ovviamente sarà dedicata ai brand di lusso; questo dettaglio fa pensare che la tecnologia dello schermo che si srotola non sarà riservata alle nuove Hyundai, ma sarà fornita anche ad altre case automobilistiche.