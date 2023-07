Scuderia AlphaTauri e Catawiki, leader in Europa per gli oggetti speciali, hanno annunciato una partnership unica che offre agli appassionati l’opportunità di possedere un pezzo di storia della Formula 1.

Durante l’anno si svolgeranno cinque aste online, accessibili a tutti, con oltre 300 oggetti da collezione accuratamente selezionati dagli esperti di motorsport di Catawiki. Gli oggetti all’asta includono parti di auto come dadi delle ruote, alette, parafanghi anteriori e posteriori, kit da corsa dei piloti, caschi e tute da pit crew, nonché mock-up e vere auto da corsa che hanno partecipato al Campionato mondiale di Formula 1. Questi oggetti provengono dalle stagioni passate e presenti della Scuderia AlphaTauri, nonché dall’era della Scuderia Toro Rosso.

L’obiettivo di Scuderia AlphaTauri e Catawiki è di portare il fascino esclusivo della Formula 1 a tutti i fan. La Scuderia AlphaTauri è stata a lungo un trampolino di lancio per alcuni dei più celebri piloti di F1, rappresentando quindi una porta d’accesso a questo mondo affascinante. Catawiki, con oltre 75.000 oggetti all’asta ogni settimana e milioni di acquirenti da tutto il mondo, è il partner ideale per trovare nuovi fortunati proprietari di questi incredibili oggetti. La popolarità della Formula 1 va di pari passo con la crescita del mercato degli oggetti da collezione. La domanda di memorabilia sportivi su Catawiki è più che raddoppiata globalmente dal 2019. In particolare, i venditori italiani hanno venduto oltre 16 volte più oggetti di sport motoristici rispetto a 4 anni fa, grazie allo spettacolo offerto dalla F1 che ha raggiunto un pubblico sempre più vasto.

Il pezzo forte della prima asta online è la vettura STR11, che ha corso nella stagione 2016 e ha ottenuto 63 punti grazie ai successi dei piloti Max Verstappen, Carlos Sainz e Daniil Kvyat. I fan dei piloti attuali della Scuderia AlphaTauri, come Yuki Tsunoda e Nyck de Vries, così come di ex piloti come Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo e Carlos Sainz, potranno trovare kit da pilota, autografati e non, in vendita. Anche l’equipaggiamento indossato da Verstappen nel 2016 sarà disponibile per l’acquisto.

La prima asta online è già aperta alle offerte su Catawiki, e le prossime aste si terranno ad agosto, settembre, novembre e dicembre di quest’anno. I fan possono aspettarsi sia aste online che eventi fisici legati a queste aste. Inoltre, il logo di Catawiki sarà visibile sull’Halo esterno delle monoposto AT04 di Yuki e Nyck durante i Gran Premi d’Austria e d’Olanda.

Scuderia AlphaTauri

In aggiunta alla parte dedicata alle aste, AlphaTauri insieme a Catawiki ci han permesso di visitare l’omonima scuderia di Formula 1 che ha sede a Faenza. Un’esperienza unica, impreziosita ulteriormente dalla possibilità di comprendere la natura e origine dei singoli componenti delle monoposto.

In quel di Faenza, infatti, sono solo pochi gli elementi vengono acquistati da fornitori esterni; il team, realizza numerosi componenti avvalendosi di tecnologie innovative come la stampa 3D. I tecnici sono in grado di modellare qualsiasi pezzo richiesto dagli ingegneri in breve tempo, grazie alla connessione diretta tra computer e macchinari. Ogni vite e bullone vengono realizzati su misura per le monoposto.

Dopo ogni Gran Premio, le monoposto tornano in sede per essere completamente smontate e controllate. Alcuni elementi vengono recuperati e riutilizzati per le gare successive, mentre altri vengono sostituiti completamente e riciclati. Grazie all’utilizzo di solventi speciali, sonde e materiali chimici fosforescenti, si riesce a valutare se i componenti sono tornati intatti dalla gara o se presentano danni, anche non percettibili all’occhio umano.

Nonostante sia un team satellite di Red Bull Racing, la Scuderia AlphaTauri è completamente autonoma e condivide solo il motore fornito da Honda con la casa madre come per altro impone il regolamento della Formula 1.