Se avete 2500 Dollari da parte, ecco una soluzione alle sospensioni di Model Y

Tesla Model Y è l’ultimo modello introdotto dalla casa californiana che si va ad aggiungere alla gamma composta da Model S, Model X e Model 3, i modelli offerti si dividono in 2 categorie principali che comprendono da un lato Model S e Model X nella categoria dei veicoli top di gamma e dall’altro Model 3 e Model Y che, grazie al prezzo inferiore, rappresentano i best-seller del marchio americano.

Le differenze, per lo più nelle rifiniture e nei particolari, sono tangibili e Ryan Shaw, youtuber ed influencer attivo nel mondo EV, ha pubblicato un video spiegando quale fosse il peggior difetto da lui riscontrato sulla sua personale Model Y.

Le critiche in rete per Model 3 e Model Y

Sin dai primi giorni di commercializzazione, Model 3 e Model Y hanno ricevuto molte critiche in rete a causa della scarsa qualità degli assemblaggi riscontrata su alcune unità; questo potrebbe far pensare che il video si basi su questo tema, invece è una critica alle sospensioni equipaggiate di serie su Model Y. Lo youTuber lamenta, ad esempio, il non riuscire a filmare in maniera stabile nel veicolo a causa dei sobbalzi dell’assetto di serie ideato a Palo Alto.

A differenza della sorella Model X, che monta sospensioni adattive controllabili dal touchscreen centrale, Model Y e Model 3 sono equipaggiate con delle classiche sospensioni non regolabili; la critica nasce dal fatto che la taratura di fabbrica risulti troppo dura e poco improntata al comfort, senza alcun modo di modificare il comportamento delle sospensioni in base alle necessità di guida.

Unplugged Performance ha la soluzione

La soluzione a questo problema viene da Unplugged Performance, gli stessi della Tesla Model 3 che ha recentemente ottenuto il tempo record di 7:42 al Nurburgring, che ha sviluppato un kit dedicato di sospensioni plug & play totalmente regolabili in altezza e durezza, per soddisfare anche il cliente più esigente. La società precisa che, con un kit di gomme dedicato, potrebbe essere addirittura possibile utilizzare la propria Model Y in fuoristrada.

Al prezzo di circa 2.500 $ si può pertanto risolvere questo fastidioso comportamento su strada della Model Y, regolarne a piacimento l’altezza da terra e darle finalmente il comfort che merita.