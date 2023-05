L’intelligenza artificiale è sempre più presente nella nostra quotidianità e per limitare uno spiacevole comportamento attuato da numerosi automobilisti, purtroppo anche in Italia, il Regno Unito ha deciso di installare delle speciali telecamere capaci di pizzicare gli utenti della strada quando gettano i rifiuti dai finestrini.

Le telecamere dotate di intelligenza artificiale saranno installate nelle piazzole di sosta britanniche nelle prossime settimane e i trasgressori potrebbero essere multati fino a oltre 100 euro, a seconda della gravità. Secondo quanto riportato, le telecamere di nuova generazione sarebbero in grado di identificare automaticamente l’infrazione e notificarla alle Forze dell’Ordine: una formula che permetterebbe agli agenti di non dover più guardare ore e ore di filmati CCTV.

L’iniziativa sarà inizialmente limitata alla linea autostradale, vista la crescente preoccupazione per i rifiuti nelle aree di sosta, ma non è escluso che questo sistema possa venir applicato anche in futuro sulle strade cittadine e magari su obiettivi più piccoli come un mozzicone di sigaretta o una cartaccia.

Non è la prima volta che le telecamere dotate di intelligenza artificiale vengono utilizzate; ad esempio, lo scorso febbraio, un autista di Amazon ha condiviso come il sistema di telecamere AI dell’azienda viene utilizzato per monitorare i conducenti durante i turni di consegna e registrare ogni singola azione, dal sorso di caffè al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Immagine in apertura: Credits: Jiroe (Matia Rengel) via Unsplash