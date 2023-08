Ora gli utilizzatori di veicoli elettrici hanno la possibilità di escludere le stazioni di servizio dalla categoria dei punti di interesse su Google Maps e migliorare quindi l’esperienza su Android Auto. All’inizio di questa settimana, Google ha confermato le modifiche al proprio servizio di mappe a The Verge. All’interno della funzione di proiezione telefono-auto di Android Auto, gli utenti possono ora optare per visualizzare un collegamento diretto per trovare una stazione di ricarica anziché la solita indicazione per le stazioni di servizio.

Inoltre, sono state introdotte numerose opzioni progettate per migliorare la comodità e la funzionalità per gli utenti di veicoli elettrici. Queste comprendono la possibilità di filtrare le stazioni di ricarica in base alla velocità di ricarica, consentendo agli utenti di individuare le stazioni di ricarica più veloci per le loro auto, e la capacità di filtrare i punti di ricarica in base al tipo di connettore per assicurare la compatibilità.

Forse la caratteristica più preziosa è l’integrazione della “Disponibilità in tempo reale delle prese di ricarica”. Con questa funzione, Google Maps mostra la disponibilità attuale delle stazioni di ricarica in tempo reale, permettendo di vedere se una presa è attualmente in uso e riducendo così i tempi di attesa.

Sebbene molte di queste funzionalità fossero già disponibili per i veicoli elettrici dotati del software integrato di Google (come la Polestar 2, la Volvo XC40 e la Lynk&Co.), non erano precedentemente accessibili agli utenti di Android Auto.