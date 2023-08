Se la tua Tesla inizia a emanare un odore simile ai piedi sudati, puoi risolvere il problema da solo, ma il processo potrebbe non essere alla portata di tutti. Il filtro dell’abitacolo è quel sistema che si occupa di offrire un’aria pulita e potenzialmente filtrata all’interno dell’auto, così per mitigare eventuali odoracci provenienti dall’esterno. Si tratta di un componente molto importante che, in genere, viene verificato e sostituito in occasione dei tagliandi.

Sebbene Tesla raccomandi di cambiare i filtri dell’aria ogni due anni, sembra che Micheal Lewis di Electrek si sia trovato a sostituirlo molto prima della previsione stimata dall’azienda, a causa proprio di un “odore formaggioso” davvero sgradevole. Anziché portare l’auto in officina, Micheal ha preferito agire da sé sostituendo il filtro dell’abitacolo. L’operazione non è impossibile e se si ha un po’ di manualità (o abilità fisica) si può effettuare in autonomia, tuttavia potrebbe non essere per tutti. Gli unici strumenti necessari sono dei cacciaviti e, naturalmente, un nuovo filtro abitacolo che Tesla commercializza a poco meno di 20 euro. Di seguito un video di Tesla Owners, che spiega bene ogni passaggio da effettuare.