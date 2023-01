La cura e la manutenzione dell’auto sono un aspetto del tutto importante e non da sottovalutare; mentre per la manutenzione ci si rivolge generalmente ad un professionista, per la cura dell’auto ci sono tante strade che si possono percorrere. Tra le numerose soluzioni, c’è la possibilità di lavare la propria auto in completa autonomia e, naturalmente, asciugarla con molta cura per evitare tutti quei fastidiosi swirl dati dalle spazzole degli autolavaggi.

A questo proposito, esistono in commercio panni in microfibra di varie dimensioni e fattura che permettono, in poche passate, di asciugare l’auto con il minimo sforzo. Non sapete quale scegliere? Il panno MaFra Super Dryer in microfibra superfine è ideale per avere un’auto perfettamente lucida e asciutta!

Il panno in microfibra Magra grazie alla sua ultra assorbenza è perfetto per asciugare carrozzeria e vetri dopo il lavaggio. A rendere speciale il Super Dryer di Mafra è la sua composizione realizzata da microfibra che consente di procedere con l’asciugatura in tempi rapidi e con risultati ottimali.

Aloni e swirl saranno un lontano ricordo grazie alla sua particolare struttura di alta qualità: il panno è in grado di trattenere eventuali particelle di sporco dentro le sue fibre, garantendo un’asciugatura perfetta ed evitando il rischio di creare micro graffi. Grazie al formato 60x80cm e al peso di 530 g, il Super Dryer è in grado di assorbire fino a 2 litri di acqua permettendo, dunque, di asciugare l’intera auto in poche passate e senza dover strizzare continuamente il panno. La presenza di un lato a pelo corto consente, infatti, una perfetta asciugatura della carrozzeria senza lasciare pelucchi e aloni, mentre il lato senza pelo è perfetto per vetri e cristalli.

Grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare il panno Mafra in microfibra, scontato del 13%, a soli 14,60 euro usufruendo della spedizione gratuita se si è clienti Prime.