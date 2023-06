Un nuovo rapporto dell’American Lung Association mette in evidenza i notevoli benefici per la salute derivanti dalla transizione a livello nazionale verso veicoli elettrici e energia pulita. Analogamente alla notizia riportata ieri relativa all’inquinamento, il nuovo studio evidenzia come, sfruttare appieno le opportunità propulsive, potrebbe salvare decine di migliaia di vite.

Secondo il rapporto, in uno scenario ottimistico, applicando questo criterio si potrebbero evitare quasi 90mila decessi prematuri fino al 2050. Si stimano oltre 2 milioni in meno di attacchi d’asma nello stesso periodo e un risparmio, nelle cure medice, di 978 miliardi di dollari.

Tuttavia, questo scenario può realizzarsi solo se entro il 2035 negli Stati Uniti verranno venduti solo veicoli a zero emissioni, anche se alcuni consumatori continueranno a utilizzare veicoli a benzina. Entro quella data, anche l’energia elettrica del paese dovrebbe provenire da fonti rinnovabili pulite anziché dai combustibili fossili.

L’Environmental Protection Agency (EPA) ha proposto nuovi standard rigorosi sulle emissioni dei veicoli a partire dal prossimo aprile. Una volta definiti, il passaggio ai veicoli elettrici dovrebbe accelerare rapidamente fino a raggiungere il 100% delle vendite intorno al 2035. Se per le auto, complice il costante rinnovo automatico del parco circolante, non è molto complicato la situazione potrebbe diventare più difficoltosa per le aziende. Al momento non sono in programma piani precisi per ridurre sia le emissioni di CO2, colpevoli del cambiamento climatico, sia quelle più nocive per la nostra salute. Nonostante l’Amministrazione Biden sia ancora lontana da un vero risultato, non bisogna smettere di sperare.

Questo è un problema di salute urgente per milioni di persone negli Stati Uniti”, ha dichiarato in un comunicato stampa Harold Wimmer, presidente e CEO dell’American Lung Association . “Fortunatamente, l’obiettivo di portare le vendite di veicoli passeggeri a emissioni zero e i conseguenti impatti sulla salute sono a portata di mano”.