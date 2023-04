L’interfaccia di nuova concezione Coolwalk, di Android Auto, continua a manifestare bug e creare fastidi per i numerosi utilizzatori. Dopo il problema legato a Waze, che lasciava l’app aperta anche dopo aver spento la vettura, ora una nuova criticità giunge con l’app di Spotify.

Come forse saprete, il nuovo design di Android Auto consente agli utenti di eseguire fino a tre app contemporaneamente, ma alcuni utenti hanno segnalato che l’app Spotify a volte non riesce a visualizzare i controlli di riproduzione nella visualizzazione multi-app a meno che non venga avviata manualmente sui dispositivi mobile.

L’inconveniente sembra essere sorto dopo l’installazione dell’aggiornamento del 17 aprile, ma non è ancora chiaro se il problema riguardi Coolwalk o l’app Spotify. In ogni caso, YouTube Music e Amazon Music funzionano perfettamente, il che suggerisce che il problema potrebbe essere legato all’app Spotify e alle sue eventuali esigenze di ottimizzazione per gestire correttamente Coolwalk. Un problema simile era già stato segnalato verso la fine dello scorso anno, quando gli abbonati a Spotify Premium non riuscivano ad avviare l’app su Android Auto a meno che non fosse in esecuzione anche sul dispositivo mobile.

Per il momento, non ci resta che aspettare un aggiornamento di Android Auto o dell’app Spotify che risolva il problema. L’incertezza sull’origine del problema e la mancanza di una soluzione immediata possono causare qualche disagio agli utenti che utilizzano l’app Spotify su Android Auto, ma siamo sicuri che un fix non tarderà ad arrivare.