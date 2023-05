La Seat Ibiza è un’auto compatta prodotta dalla casa automobilistica spagnola Seat dal 1984. È una delle auto più vendute e di successo dell’azienda, e ha subito numerosi aggiornamenti e miglioramenti nel corso degli anni. L’Ibiza è disponibile in diverse versioni a benzina e diesel, con una vasta gamma di motori e potenze disponibili.

Ibiza è molto popolare tra i giovani grazie al suo design accattivante, alla guida agile e alla sua affidabilità. Inoltre, offre un’ampia gamma di tecnologie di sicurezza, tra cui sistemi di assistenza alla guida avanzati, e un’esperienza di guida confortevole e piacevole; è un’auto che si adatta alle esigenze di una vasta gamma di guidatori ma viene preferita dalle fasce giovanili per via delle dimensioni contenute e dal design moderno.

Nella parte anteriore, Ibiza presenta una griglia a nido d’ape che incorpora il logo di Seat al centro. I fari anteriori sono taglienti e slanciati, conferendo un aspetto aggressivo alla vettura. All’anteriore troviamo i nuovi fari a LED che le assicurano grinta e modernità. Le fiancate sono caratterizzate da linee scolpite e tese che conferiscono un senso di movimento e dinamicità. Gli specchietti retrovisori esterni con indicatori di direzione a LED aggiungono un tocco di stile e funzionalità. Nella parte posteriore, Seat Ibiza presenta un design pulito e semplice. I gruppi ottici posteriori, anch’essi a LED, sono sagomati in modo affusolato e seguono la linea del bagagliaio, contribuendo a una maggiore efficienza aerodinamica. Alcuni allestimenti potrebbero includere un doppio terminale di scarico, che aggiunge un tocco di sportività al posteriore.

Nella nostra prova abbiamo potuto testare la Ibiza in versione FR con motore benzina da 110 cv e cambio doppia frizione DSG.

Cosa ci convince

Le dimensioni di 4060 mm in lunghezza, 1780 mm in larghezza e 1450 mm in altezza le permettono di ospitare fino a 5 passeggeri e i loro bagagli in 355 litri di spazio quasi comodamente.

Come anticipato in apertura uno dei punti di forza di questo segmento è che riesce ad essere maneggevole e può essere parcheggiata con facilità, questo la rende una vettura ideale per la città soprattutto se abbinata all’ottimo cambio automatico a doppia frizione DSG come nell’esemplare della nostra prova. Dal punto di vista estetico, la nuova versione non presenta cambiamenti significativi rispetto alla precedente. Tuttavia, sono stati apportati alcuni miglioramenti per conferirle un aspetto più moderno e accattivante; oltre ai fari menzionati in apertura troviamo anche i cerchi – da 18 della versione FR – e le pinze freno rosse, una vera chicca che pur non cambiando le performance dell’impianto risulta piacevole alla vista. L’allestimento FR prevede anche i paraurti sportivi ed i vetri posteriori oscurati. Un’altra novità comune a tutte le varianti è la scritta del modello in corsivo sul portellone: una peculiarità unica che però assicura un forte contrasto, impossibile non leggere di che modelli si tratti.

Le vere novità però le troviamo all’interno dell’abitacolo. In particolare, è stata introdotta una nuova schermata per il sistema di infotainment, che è più grande del 20% rispetto alla versione precedente. Di serie, è disponibile un display da 8,25 pollici, ma sull’esemplare in prova è installato quello più prestigioso da 9,2 pollici.

Per quanto riguarda gli schermi, Ibiza vanta anche l’introduzione del Seat Virtual Cockpit, un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici. Questo display può essere personalizzato dal conducente utilizzando i tasti presenti sul volante e fornisce una serie di informazioni, tra cui dati sui consumi e sui media. La vettura è anche dotata di climatizzatore automatico bi-zona, mentre i materiali utilizzati per gli interni presentano tessuti più morbidi e una plancia con finitura soft touch. I sedili, specifici per l’allestimento FR, sono di tipo sportivo e rivestiti in tessuto, mentre il cielo dell’abitacolo è di colore nero. Il volante multifunzione a tre razze è completamente nuovo, con un design sportivo e rivestito in pelle per l’allestimento FR.

Da non dimenticare la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, disponibili in modalità wireless (finalmente!). Sono presenti anche due prese di ricarica USB-C e una piastra per la ricarica wireless.

Cosa non ci convince

Sono pochissimi gli aspetti che non ci hanno convinto di questa vettura, abbiamo infatti avuto un’impressione generale molto positiva dalla compatta spagnola che si è saputa difendere in ogni situazione.

Non siamo rimasti del tutto convinti dalle plastiche rosse utilizzate attorno alle bocchette che, seppur conferendo un aspetto unico, non riescono ad integrarsi in maniera uniforme con il resto dell’abitacolo.

Come si guida

L’esperienza di guida offerta da quest’auto, come dalle altre del marchio Seat, è caratterizzata da un handling interessante e che si tramuta in un’esperienza di guida piacevole e confortevole. La trasmissione DSG del gruppo Volkswagen è un cambio automatico a doppia frizione che permette cambi di marcia rapidi e senza soluzione di continuità, offrendo una guida fluida e reattiva.

Il motore da 110 cavalli assicura una buona potenza, consentendo una guida vivace e agile. Ibiza è nota per la sua maneggevolezza e stabilità, grazie alla sua configurazione di sospensioni ben bilanciata. La tenuta di strada è solida e la vettura affronta le curve con sicurezza. Inoltre, Seat Ibiza è dotata di tecnologie di assistenza alla guida, come il controllo della stabilità e il sistema di frenata d’emergenza, che contribuiscono a garantire una guida più sicura. Sull’esemplare da noi provato era anche presente il cruise control adattivo che aiuta sempre nei tragitti autostradali.

L’abitacolo offre anche un buon livello di comfort e una disposizione ergonomicamente piacevole dei comandi. I sedili sono comodi e offrono un adeguato supporto laterale, particolarmente apprezzato durante la guida più allegra. Si può quindi affermare che Seat Ibiza nonostante le sue dimensioni compatte sia in grado di offrire una guida piacevole, reattiva e confortevole anche in ambienti extraurbani o autostradali.

Nella nostra prova abbiamo percorso circa 1.000 km in un ciclo praticamente misto e abbiamo mantenuto una media di circa 6.2 l/100 km. Un risultato decisamente interessante.

Conviene?

Per quanto riguarda i prezzi, Seat Ibiza ha un prezzo di partenza di 19.600 € nella versione Style, 20.400 € nella versione Business e 22.050 € per la versione FR. Dopo l’allestimento bisogna scegliere il motore, il listino parte con il propulsore 1.0 L EVO da 80 cv benzina con cambio manuale a 5 marce mentre per il motore da noi provato, il 1.0 L EcoTSI 110 cv con cambio 7 marce DSG, si arriva a 24.950 €.

Considerato il mercato attuale e le proposte disponibili che possono misurarsi con Ibiza, crediamo che la proposta di Seat sia ben equilibrata e posizionata. La speranza è che con l’arrivo dell’Euro 7 questa vettura possa restare una proposta solida e vantaggiosa, spuntandola sulle tedesche (dello stesso Gruppo) e sulle poche compatte rimaste.