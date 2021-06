SEAT MÓ arriva in Italia, con batteria removibile e incentivi

Il mercato degli scooter elettrici sta vivendo una forte spinta grazie alla discesa in campo di aziende con una certa storia, come Piaggio, ma questo tumulto è l’occasione giusta anche per altre aziende che vogliano ampliare la propria offerta a soluzioni di mobilità elettrica su due ruote, come ha fatto Seat con il suo nuovo gioiello, chiamato SEAT MÓ.

SEAT MÓ è uno scooter elettrico paragonabile a un 125cc: è stato realizzato in collaborazione con Silence nell’ambito di un progetto dedicato al miglioramento della mobilità urbana. SEAT MÓ promette funzionalità che in passato si davano per scontato sugli scooter, ma che oggi con l’avvento dell’elettrico stiamo faticando a ritrovare: sotto alla sella sarà presente un vano di generose dimensioni, sufficiente a contenere due caschi.

Per quanto riguarda la ciclistica, SEAT MÓ corre su una ruota da 15” all’anteriore e da 14” al posteriore, supportate da ammortizzatori idraulici anteriori e posteriori e frenate da dischi da 260mm e 240mm. Il peso non è indifferente per uno scooter di queste dimensioni, ben 152 kg, un dato che si raggiunge anche a causa della presenza della batteria da 5,6 kWh, che per contro è in grado di assicurare un’autonomia che sfiora i 140 km. Il motore installato ha un picco di potenza di 9kW e ha ben 240 Nm di coppia, ed è in grado di portare lo scooter alla velocità massima di 95 km/h. Anche lo scatto da fermo è sorprendentemente rapido, con lo 0-50 km/h che viene coperto in 3,9 secondi.

La ricarica può avvenire anche in casa o in ufficio rimuovendo la batteria – che però ha un peso decisamente importante, ben 41 kg – che si trasforma in un trolley per un trasporto più semplice, e in circa 8 ore si ricarica completamente.

SEAT MÓ è disponibile in Italia al prezzo di 6750 €, prezzo che si può ridurre sensibilmente se si decide di rottamare un vecchio scooter ottenendo un incentivo del 40%. Disponibile anche un acquisto a rate da 99 € al mese per 48 mesi senza anticipo.