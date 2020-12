Seat Terraco e-Hybrid Plug-in in arrivo nel 2021, con allestimenti Xcellence e FR

La casa automobilistica spagnola, è pronta ad espandere la sua gamma di auto elettriche annunciando l’arrivo della Seat Terraco e-Hybrid Plug-in. La nuova variante del SUV del marchio Seat, debutterà sul mercato entro la primavera del 2021 e, a quanto pare, sarà disponibile con due differenti allestimenti: Xcellence e FR. Per il momento, però, l’azienda spagnola Seat non ha svelato quale sarà il costo del nuovo SUV Terraco sul mercato italiano.

Ad alimentare il veicolo del marchio spagnolo, in arrivo il prossimo anno – la cui produzione comincerà a breve, nello stabilimento di Wolfsburg – sarà un motore a benzina 1.4 TSI da 150 CV (110 kW) il quale sarà abbinato ad un’unità elettrica da 115 CV (85 kW), con la possibilità di erogare – quindi – sino a 245 CV con 400 Nm di coppia.

La batteria da 13 kWh – se abbastanza carica – permetterà al guidatore di avviare il veicolo in modalità 100% elettrica, oppure – nel caso in cui la batteria non ha carica sufficiente o se viene superata la velocità di 140 km/h – la Terraco passerà alla modalità di guida ibrida. Infine, non manca il cambio automatico DGS a 6 rapporti. Uno degli aspetti che andrà a caratterizzare il veicolo, sarà la presenza di diverse modalità di guida disponibili. Infatti il conducente della Seat Terraco, in base alle proprie esigenze, avrà la possibilità di scegliere tra la modalità e-Mode, Automatic Hybrid, Manual Hybrid e s-Boost.

Nello specifico, optando per la s-Boost il conducente del SUV potrà combinare le prestazioni dei due motori – del quale è equipaggiato il veicolo del marchio Seat – in modo tale da avere esperienze di guida eccezionali. Per quanto riguarda emissioni e consumi, la casa automobilistica Saet ha affermato 37-46,4 g/km di CO2 e 1,6 – 2,0 litri di carburante per effettuare un tragitto di 100 km secondo il ciclo WLTP.

Ricordiamo infine che, per ricaricare la batteria del SUV e-Hybrid, sarà necessario utilizzare una Wallbox da 3,6 kW per circa 3 ore e mezza oppure, in alternativa, una presa da 2,4 kW per circa 5 ore. Con l’app Seat Connect – connessa all’infotainment – si potrà accedere da remoto al Terraco e gestire alcune funzioni, tra cui la climatizzazione.