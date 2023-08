Una tendenza sorprendente nel settore automobilistico si sta diffondendo rapidamente negli Stati Uniti. Può sembrarvi incredibile ma i golf cart elettrici stanno diventando una scelta sempre più popolare come “seconde auto” per molte famiglie americane.

Questi veicoli compatti, efficienti e versatili, difatti, non sono più relegati solo ai campi da golf ma stanno guadagnando terreno anche al di fuori dei country club. Si muovono agilmente per i quartieri e sono una visione sempre più frequente durante i tragitti giornalieri negli Stati Uniti. Ma cosa sta alla base di questa peculiare moda?

Innanzitutto è importante riconoscere i significativi progressi raggiunti nella tecnologia dei veicoli elettrici (EV) nell’ultimo decennio. Gli sviluppi nelle auto elettriche si stanno diffondendo in modo tangibile e per quanto i riflettori sono sempre puntati sui veicoli a quattro ruote più blasonati, gli stessi progressi hanno toccato anche i golf cart, le e-bike e i monopattini.

I golf cart elettrici, più di tutti, stanno raccogliendo i frutti di questa rivoluzione tecnologica, trasformandosi da semplici mezzi di trasporto pensati per muoversi celermente sui campi da golf, a veicoli versatili e decisamente pratici. I modelli attuali vantano una maggiore durata della batteria, una potenza superiore, grazie a motori elettrici senza spazzole di alta qualità, e una vasta gamma di opzioni per il comfort.

golf cart



Oramai se si vuole un golf cart elettrico con sospensioni migliorate e un sistema audio di alta gamma, non ci si deve più rivolgere al mercato del custom ma basta sfogliare uno qualsiasi dei vari cataloghi presenti nei concessionari dedicati.

I golf cart elettrici moderni offrono viaggi agili e silenziosi, garantendo un’autonomia sufficiente per coprire agevolmente le brevi tratte quotidiane. Vi basti pensare a quanti hotel di lusso li stiano iniziando ad adottare come “taxi” per spostare i clienti nelle varie parti delle città più grosse, per capire quanto, una batteria più longeva e un motore potenziato, abbiano trasformato, silenziosamente, questa categoria di veicoli in una reale opzione per questo tipo i utilizzo.

Questa praticità, unita alla crescente adozione di ordinanze da parte di molte città che permettono l’uso dei golf cart su strade pubbliche a traffico ridotto, sta convincendo molte famiglie non optare per una seconda auto, scegliendo un golf cart per i piccoli spostamenti quotidiani.

D’altronde, se si pensa al risparmio in termini di benzina e alla praticità di poter ricaricare un mezzo del genere in poco tempo, viene da se come questa si riveli una scelta tanto peculiare, quanto intelligente. Ora non ci resta che vedere quando, questo nuovo trend, comincerà a diffondersi dalle nostre parti.