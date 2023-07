Se state cercando un attrezzo perfetto per non soffrire il caldo mentre siete in viaggio in macchina, questo articolo è il prodotto perfetto per voi. L’articolo in questione, diventato virale su TikTok col trend degli Amazon Finds, è proposto ad appena 159,99€.

Si tratta di una vera e propria chicca da avere in vista dei viaggi, specie se contate di stare spesso in macchina per lunghi spostamenti. Per questo, vi consigliamo di sfruttare l’occasione quanto prima, fintanto che ci sono unità a disposizione!

Lo schienale auto antisudore è dotato di un motore a basso consumo energetico, che può essere collegato alla presa accendisigari da 12V. È stato testato per oltre 60.000 ore di utilizzo continuo e offre una velocità di aspirazione regolabile, con un interruttore ON/OFF per facilitarne l’uso.

Inoltre, offre ventilazione e un effetto rinfrescante, aspirando l’aria e l’umidità dal corpo in contatto con lo schienale e il sedile. Il telaio interno modellabile, inoltre è resistente e provvisto di un ottimo sistema anti-schiacciamento. Il rivestimento, invece, è realizzato in morbido tessuto nero multistrato traspirante, anallergico e resistente all’usura. Essendo sfoderabile e lavabile a mano o in lavatrice, è anche facilissimo da mantenere pulito!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

