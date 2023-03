Se siete alla ricerca di un seggiolino auto di alta qualità che protegga i vostri bimbi in ogni stadio della loro crescita e al contempo volete spendere poco, grazie alle Offerte di Primavera di Amazon i vostri sogni potranno diventare realtà: l’ottimo Cybex Silver con ISOFIX è scontato a soli 95,99€ invece di 163,49€!

L’offerta proposta da Amazon rappresenta un’occasione davvero imperdibile e proprio per questo l’articolo sta andando a ruba molto velocemente. Vi consigliamo dunque di affrettarvi nell’acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire in men che non si dica.

Il Cybex Silver sarà un compagno fidato per la sicurezza dei vostri bimbi per tutta la loro infanzia, essendo adatto a partire dai 9 mesi sino ad arrivare ai 12 anni. Potrete infatti semplicemente convertire il seggiolino a partire dai 3 anni, rimuovendo la protezione antiurto e la base e regolando lo schienale e il poggiatesta in base all’altezza dei vostri figli in modo da garantire sempre la massima protezione e comodità.

Il seggiolino è compatibile con le cinture di sicurezza di qualsiasi auto, ma potrete decidere di agganciarlo anche con il sistema ISOFIX per una stabilità ancora maggiore. Una volta seduti sul Cybex Silver i vostri figli saranno riparati da qualsiasi urto: il comodo cuscino di sicurezza ridurrà il rischio di gravi lesioni al collo senza opprimere il bambino, mentre l’antiurto laterale offrirà una maggiore sicurezza in caso di impatti nella fiancata del veicolo, garantendo così una protezione a 360°.

I sistemi di sicurezza del Cybex Silver non si fermano però alle imbottiture, dato che il guscio del seggiolino è stato progettato appositamente per assorbire l’energia della forza d’urto in caso di incidenti, arrecando così il minimo danno al bambino. Insomma, questo seggiolino auto è tra i migliori in assoluto sul mercato, quindi trovarlo a meno di 100,00€ rappresenta davvero un affare da non lasciarsi sfuggire!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

