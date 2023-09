Soprattutto se vivete in città, i monopattini elettrici tornano incredibilmente utili per effettuare spostamenti brevi o medi, come la tratta per andare al lavoro o all’università. Se state pensando di acquistarne uno e desiderate un modello top di gamma non possiamo che consigliarvi il Segway Ninebot F65I, oggi scontato al minimo storico su Amazon!

Stiamo parlando di uno dei migliori monopattini elettrici sul mercato, perfetto per chi è alla ricerca di un modello che permetta di muoversi per la città comodamente e in totale sicurezza grazie a un’autonomia di 65km e agli indicatori di direzione integrati. Inoltre, l’offerta è resa ancora più alettante dal fatto che potrete optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis selezionando “CreditLine” come metodo di pagamento e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web dedicata.

Grazie alla promozione di Amazon potrete spendere solamente 649,00€ per il Nintebot F651. Considerando che il monopattino fino a pochi mesi fa veniva venduto a 1.000,00€, si tratta di un’occasione davvero ottima per risparmiare centinaia di euro. Vi consigliamo, dunque, di approfittarne il prima possibile, dato che sia l’offerta che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve.

Il Ninebot F65I trasformerà i vostri spostamenti quotidiani in piacevoli viaggi con il suo design moderno, una velocità massima di 25km/h e le sue altre caratteristiche uniche. Vi abbiamo già menzionato l’autonomia massima di 65km e la presenza degli indicatori di direzione integrati, ma il monopattino serba molte altre sorprese.

Sono presenti, infatti, luci a LED da 2.1W non abbaglianti nella parte anteriore e posteriore, oltre ai catarifrangenti che garantiscono una guida sicura anche in condizioni di scarsa illuminazione. I grandi pneumatici da 10″, invece, assorbiranno le vibrazioni e dureranno a lungo grazie al rivestimento in polimero. Avrete poi a disposizione un display LED a colori in cui controllare tutte le informazioni di cui avrete bisogno durante la guida, come la velocità e l’autonomia della batteria.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

