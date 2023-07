Forse in casa Bugatti non l’hanno fatto apposta, ma è difficile non notare che la nuova Bugatti Bolide sembra una Batmobile fatta e finita. E anche il suono che produce sarebbe fantastico nel prossimo comic movie con il Cavaliere Oscuro come protagonista.

La Bugatti Bolide è stata mostrata al festival di Goodwood con, dove ha messo in mostra le sue linee “da uomo pipistrello” e ha fatto sentire il suo motore W16 quad turbo. Significa due motore V8 messi insieme, con un totale di 4 turbine.

La Bolide nera è stata guidata dal capo collaudatore di Bugatti Andy Wallace, ma più che un test è stata un’esibizione, utile a mettere in mostra il nuovo modello e a far sentire come suona il suo motore. Dal video si vede che il pilota ha fatto un giro tranquillo, senza dare troppo gas né fare troppa scena – anche perché forse la semplice presenza dell’auto basta e avanza.

La Bugatti Bolide non è omologata per la circolazione stradale, e per questo è può permettersi di andare oltre i limiti. Fa davvero tanto rumore e sviluppa 1.587 cavalli, per un oggetto del desiderio più che esclusivo – ce ne sono solo 40 in tutto il mondo.

Solo pochi privilegiati potranno averne una, e chissà che uno di loro non voglia fare qualche modifica per personalizzarla. Magari, ma è giusto così per fare un esempio, si potrebbe impostare un suono speciale all’accensione della plancia, magari un riff di chitarra ossessivo come li facevano negli anni ‘70, qualcosa che suoni tipo tipo na-na-na-na-na-na-na-na. Non sarebbe l’auto perfetta?