Le auto elettriche sono, nella stragrande maggioranza, molto silenziose e in grado così di incrementare il livello di comfort alla guida; un elemento spesso ricercato da chi deve percorrere decine e decine di chilometri al giorno. La silenziosità alla guida è quindi un pregio per molti, ma un difetto per gli appassionati che amano sentire rombare il proprio motore.

Proprio con l’idea di accontentare il pubblico più sportivo, quello più affezionato alle proposte scattanti della gamma N, Hyundai ha installato sulla sua elettrica più potente di sempre un sistema di emulazione del suono (e del cambio marcia) della vettura. Si tratta di un sistema curioso che abbiamo già avuto modo di assaggiare durante la prova del dispositivo di 2elecrton, installato per l’occasione su una Tesla Model 3.

Il video, pubblicato su Youtube dal canale Automann-TV, mostra le differenti modalità di guida studiate da Hyundai e le possibilità sonore a disposizione dell’utente. Nonostante il sistema elettrico, infatti, è possibile scegliere le sonorità del motore e impostare quella più piacevole per il proprio udito. Una chicca indubbiamente interessante, soprattutto se si considerano tutte le varie funzioni accessorie inserite dal team di sviluppo.

Ricordiamo che Hyundai Ioniq 5 N sarà disponibile presso le concessionarie nell’estate del 2024. Si tratta di un’auto elettrica che ha già fatto segnare tre importanti primati: è la prima Hyundai sportiva completamente elettrica, la prima a portare il prestigioso marchio N con trazione integrale e, con i suoi 609 CV, è la vettura più potente mai prodotta dalla casa automobilistica coreana e omologata per l’uso su strada.