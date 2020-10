Serial 1 Cycle Company, il marchio di eBike di Harley-Davidson

Dopo più di due anni di attesa, finalmente Harley-Davidson è pronta a mostrare al mondo la propria idea di bici elettrica. Si chiama Serial 1 Cycle Company, questo è il nome scelto da Harley per il marchio che si occuperà di realizzare e produrre bici elettriche.

Il nome è un omaggio alla prima moto costruita da Harley-Davidson nel 1903, chiamata “Serial Number One”. Allora le moto non erano altro che biciclette a cui veniva aggiunto un piccolo motore, posizionato davanti ai pedali, per cui il richiamo era davvero inevitabile.

La nuova eBike prodotta da Harley è nata da un piccolo gruppo di amanti di bici e moto nato allo scopo di realizzare una bicicletta elettrica che fosse degna del nome Harley-Davidson.

Serial 1 debutterà ufficialmente sul mercato a marzo del 2021, quando rilascerà il primo modello di bici elettrica; per ora, la compagnia si sta limitando a mostrare il primo prototipo che viene descritto come ‘un esercizio di stile, non necessariamente pensato per la produzione di massa’.

Lo stile di questo prototipo richiama evidentemente alla Serial Number One del 1903, ed è realizzato sul telaio dei modelli mostrati da Harley-Davidson durante la fiera EICMA del 2019, a Milano. Ciò significa che se anche questo specifico modello non dovesse vedere la luce, il telaio su cui è realizzata dovrebbe essere già pronto per il mercato con l’arrivo della prossima primavera.

Come già visto in occasione di EICMA, il design prevede la presenza di un motore elettrico al centro, con un sistema di trasmissione a cinghia che ricorda molto quello realizzato da Gates Carbon Setup; la cosa non ci sorprende, considerato che le Harley-Davidson sono famose proprio per questo tipo di trasmissione, presente anche sulla prima moto elettrica della compagnia, la Harley-Davidson LiveWire. La dotazione è decisamente ricca: luci anteriori e posteriori integrate nel telaio, impianto frenante Tektro a doppio pistoncino con dischi da 203mm, sella in pelle realizzata da Brooks, e manopole in pelle.

Purtroppo ad oggi ci mancano informazioni molto importanti come la potenza del motore, la capacità della batteria e il prezzo.