La casa di Milwaukee, Harley Davidson, presenta l’inedita e-mtb Switch/Mtn, dedicata agli appassionati delle avventure in fuoristrada. Non a caso, si tratta di un mezzo progettato per chi ama la natura e le avventure in off-road mantenendo le performance elevate. La sua facilità di guida permette, tuttavia, l’utilizzo della nuova e-mtb anche a chi ha da poco deciso di entrare nel mondo dell’off-road.

La stragrande maggioranza del nostro pianeta non è asfaltata. Strade forestali, sentieri, singletrack, bike park, montagne, boschi e foreste: ci sono così tante destinazioni fantastiche da esplorare sulle due ruote, ha sottolineato Aaron Frank, brand director di Serial 1.

Realizzata con un telaio in alluminio idroformato dal peso di 24 kg, la Serial 1 Switch/Mtn monta un motore Brose S Mag montato al centro ed un sistema sistema di batteria compatto indispensabile per ottimizzare la maneggevolezza. La batteria estraibile da 529 Wh è in grado di garantire un’autonomia fino a 153 km in base alla modalità di guida.

La Switch/Mtn, con il suo potente motore, la batteria ad alta capacità, le sospensioni anteriori completamente regolabili e la trasmissione 1×12 ad ampio range, ha tutto il necessario per portarti ovunque tu voglia andare, ha aggiunto Aaron Frank.

La società americana Serial 1 propone, dunque, un’ e-bike adatta a qualsiasi tipo di percorso grazie alla sospensione anteriore e al cambio SRAM SX Eagle a 12 rapporti. I freni a disco TRP Slate T4 e le ruote da 27,5 pollici con pneumatici Michelin E-Wild E-GUM contribuiscono a rendere l’esperienza di guida unica, assicurando una sicurezza ottimale.

A rendere i percorsi sulla due ruote del tutto unici, la presenza delle modalità Eco pensata per i tratti pianeggianti, Tour che crea un mix ottimale di assistenza e risparmio della batteria in condizioni di guida miste, modalità Sport per offrire una maggiore assistenza in uscita dalle curve e su percorsi collinari e, infine, la Boost indispensabile per poter affrontare senza fatica eventuali salite ripide. L’azienda creata da Harley-Davidson ha, inoltre, incluso la funzione Walk che offre un livello minimo di assistenza per semplificare le manovre. Tra le dotazioni, non manca una luce anteriore e una presa USB-C per collegare lo smartphone e accedere ai dati di guida in tempo reale.

La Serial 1 realizzata da Harley Davidson è disponibile nelle livree Wasatch Green/Gloss Orange e UintaGray/Gloss White al prezzo di 4.699 euro.