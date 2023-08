L’arrivo delle elettriche e più in particolare delle Tesla sul mercato, ha portato sempre più persone a scoprire tecnologie ritenute come nuove sebbene esistessero ormai da diversi anni; l’esempio più eclatante è dato dalle portiere frameless, ovvero quella tipologia di portiere sprovviste di bordatura per il vetro. Sulle Tesla, ma come su tantissime coupé e spider, è presente e obbliga i passeggeri ad aprire le portiere con un apposito comando anziché la classica leva. Il motivo è semplice: se non si utilizza l’apposito comando che si occupa di abbassare e alzare il finestrino autonomamente, per non urtare con il profilo superiore della carrozzeria, si potrebbe rompere il vetro o danneggiare irreparabilmente il sistema. Insomma, niente di complicato o che non sia ampiamente definito e descritto nel manuale dell’autovettura.

Sebbene questo aspetto sembri abbastanza chiaro e anche un po’ banale, in America un 73enne è rimasto (ad inizio mese) bloccato all’interno della sua Tesla scarica senza riuscire ad uscire dalla vettura. Una veloce lettura del manuale o la visione di uno dei numerosi tutorial a disposizione sul sito ufficiale gli avrebbero permesso di uscire; invece, in questo caso è stato frantumato un vetro per liberare il malcapitato.

In rete si trovano tantissimi articoli che spiegano come uscire correttamente dalla Tesla, quali leve tirare, quali pulsanti usare e via discorrendo. Sono davvero nozioni così importanti? A nostro parere sono aspetti così basilari che non necessitano ulteriori indagini e se non volete finire come l’ignaro 73enne, vi consigliamo di controllare il manuale della vostra auto oppure seguire i tantissimi tutorial disponibili sul sito ufficiale di Tesla (o del vostro brand automobilistico). Essere proattivi è sempre importante e la sicurezza non è mai abbastanza.