Siamo giunti all’ultimo giorno delle Offerte di Primavera di Amazon e, come vi abbiamo raccontato man mano nella nostra rassegna stampa dedicata, gli sconti riguardano ogni categoria dello store. In particolare, se siete alla ricerca di un nuovo monopattino elettrico di altissima qualità e al contempo il vostro budget è limitato non possiamo che consigliarvi il Ducati E-Scooter Pro-I Evo, oggi disponibile a soli 379,00€ invece di 499,00€!

Non solo potrete risparmiare ben 120,00€, ma al momento dell’acquisto potrete anche optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo la spesa ancor più accessibile. Inoltre, se siete clienti Prime l’ordine arriverà direttamente a casa vostra, in pochi giorni e senza alcuna spesa di spedizione.

Il Ducati E-Scooter Pro-I Evo vi permetterà di sfrecciare per le strade della città in modo agile e scattante grazie al motore brushless da 350W con peak power da 500W. Avrete a disposizione tre livelli di velocità facilmente raggiungibili durante la corsa, mentre il cruise control agevolerà la guida del mezzo, disattivandosi poi automaticamente al tocco del freno.

Uno dei punti di forza del Ducati E-Scooter Pro-I Evo è la totale sicurezza in corsa: la singola leva del freno azionerà i due freni indipendenti, garantendo così uno stop sicuro ogni volta e trasformando l’energia di frenata per una partenza più rapida tramite la tecnologia KERS. Inoltre, il monopattino è anche dotato di frecce direzionali, elemento non presente in molti dei modelli di altri brand.

Una volta giunti a destinazione potrete sfruttare il meccanismo easy-folding per chiudere facilmente il monopattino in pochi istanti, così da poterlo trasportare senza alcuna fatica all’interno di mezzi pubblici o privati. Il Ducati E-Scooter Pro-I Evo pesa infatti solo 12kg, e da aperto le sue dimensioni sono 105 x 30 x 115 cm.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

