La casa francese Shark, specializzata nella progettazione di caschi da moto, ha presentato quattro nuovi modelli di caschi omologati UN ECE 22-06, il nuovo ciclo di omologazione europeo che prevede un maggior numero di test e di punti di impatto che il casco deve essere in grado di sopportare; tra i 4 caschi svelati, tutti compatibili con la nuova omologazione, abbiamo il nuovo Shark SKWAL i3, il primo casco della compagnia dotato di un sistema di illuminazione intelligente integrato nella calotta, lo Shark Race-R Pro 06 pensato per i piloti più esigenti, lo Shark D-SKWAL e lo Shark RIDILL 2.

Shark SKWAL i3 è senza dubbio uno dei caschi più innovativi che abbiamo mai visto, un casco intelligente grazie al quale potremo migliorare la nostra visibilità sulla strada, e quindi la nostra sicurezza: come anticipato, SKWAL i3 è realizzato con una calotta dotata di LED integrati suddivisi in 3 aree, due frontali e una posteriore, che possono essere accesi in modo molto comodo e rapido – anche in movimento – con un rapido tocco del tastino dedicato. Il sistema di illuminazione offre 3 modalità d’uso: la modalità Smart Brakes prevede solo l’accensione della luce rossa posteriore, la modalità Lights tiene accese tutte le luci del casco in modo fisso e mantiene attiva la funzione di frenata intelligente, e infine la modalità Flashing Lights che imposta i LED in modo da lampeggiare, mantenendo comunque attiva la modalità di frenata intelligente.

L’aspetto più interessante è legato alla luce posteriore di colore rosso: quest’ultima, grazie all’integrazione con un accelerometro triassiale, è in grado di illuminarsi ad ogni frenata come avviene con il faro posteriore della moto, ma senza necessità di collegare tra loro il casco e la moto – SKWAL i3 è completamente autonomo ed è dotato di 2 modalità di flash differenti, che si attivano automaticamente a seconda della forza della frenata.

Tra le novità ulteriori abbiamo un nuovo sistema brevettato per il montaggio e lo smontaggio della visiera del casco: grazie a un meccanismo ben studiato, è possibile rimuovere la visiera senza l’utilizzo di utensili e in pochi semplicissimi gesti, specialmente il rimontaggio sembra particolarmente intuitivo.

Inoltre Shark SKWAL i3 offre un nuovo rivestimento interno creato dall’unione di 5 tessuti tecnici differenti a seconda delle varie aree della testa, oltre ad aver semplificato le operazioni di rimozione del rivestimento interno per il lavaggio.

Shark SKWAL i3 è realizzato in policarbonato Lexan High Impact e, per la prima volta su questa fascia di prezzo, è prodotto in 2 misure di calotta così da migliorare la vestibilità su tutte le taglie, che vanno dalla XS alla XXL.

Shark SKWAL i3 è disponibile in diverse grafiche e colorazioni, oltre che nelle versioni più classiche in colore bianco o nero, ed è proposto a un prezzo che varia tra i 284,99 € e i 325,99 € a seconda della grafica scelta.

Shark D-SKWAL 3 è il fratello dello SKWAL i3, meno le luci integrate: dal punto di vista tecnico i due caschi sono sostanzialmente identici, con la stessa calotta in policarbonato, gli stessi interni riprogettati e la stessa visiera in classe ottica 1 con sistema di sgancio rapido. Anche in questo caso non poteva mancare l’omologazione ECE 22-06 e la doppia taglia nella calotta, così da poter offrire il casco in 6 taglie anziché le solite 5.

Anche in questo caso troviamo diverse grafiche e colorazioni accattivanti, e il prezzo è di assoluto valore per un casco di questo livello qualitativo: si va dai 202,99 € per le versioni di colore bianco o nero, fino a 253,99 € per i modelli più colorati.

Le consegne di SKWAL i3 e D-SKWAL 3 sono già in corso e presto saranno disponibili presso tutti i rivenditori della compagnia.

Se lo D-SKWAL 3 è il fratello dello SKWAL i3, il nuovo RIDILL 2 si potrebbe forse definire il cugino; il progetto nasce dalla stessa calotta sviluppata per gli SKWAL ma stavolta con un design più pulito, ultramoderno, con un sistema di ventilazione ancora più efficiente.

Anche in questo caso abbiamo una calotta in policarbonato con omologazione ECE 22-06, realizzata in 2 taglie che si traducono in modelli che vanno dalla XS alla XXL; la visiera è di classe ottica 1 ed è predisposta per il Pinlock 70 a tensione regolabile, a differenza degli altri due modelli che non solo sono predisposti, ma dispongono del Pinlock come dotazione standard.

Per Shark era molto importante riuscire a mantenere il prezzo del RIDILL 2 invariato rispetto al primo modello RIDILL, e la compagnia francese ha avuto successo in questo senso: RIDILL 2 è proposto tra i 172,99 e i 202,99 €, che per un casco di qualità con omologazione ECE 22-06 è una cifra assolutamente sorprendente.

Chiudiamo con il modello più sportivo presentato, lo Shark RACE-R PRO 06: si tratta del modello top di gamma della compagnia, in grado di superare l’omologazione ECE 22-06 senza la minima difficoltà. Derivato dal modello PRO GP utilizzato anche da alcuni piloti della MotoGP, il nuovo RACE-R PRO 06 è realizzato con una calotta in carbonio e aramide, la visiera installata è di tipo anti-nebbia e anti-graffio con una opacità del 22%, quest’ultima offerta per la prima volta.

Il retro del casco è caratterizzato da uno spoiler aerodinamico, progettato in galleria del vento, che è in grado di sganciarsi rapidamente in caso di incidente, così da evitare spiacevoli incastri del casco.

Shark RACE-R PRO 06 è un casco per chi è in cerca delle massime prestazioni in pista e il prezzo a cui è proposto rispecchia in modo evidente questa vocazione: 1016,99 € recita il cartellino del prezzo, che non cambia a seconda della grafica scelta – ce ne sono 4, di cui 2 Replica Zarco, uno di colore nero opaco e uno rosso lucido.