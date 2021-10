Shark Spartan RS è il primo casco con omologazione ECE 22-06

Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova omologazione ECE 22-06 dedicata ai caschi da moto, in tutti i paesi che hanno deciso di sottoscriverla, tra cui l’Italia. Dopo più di 20 anni sotto l’omologazione ECE 22-05, finalmente il processo di omologazione è stato rivisto e reso più accurato, al fine di avere sul mercato caschi sempre più sicuri e performanti quando davvero conta.

La differenza principale tra le due omologazioni sta nella quantità di punti di impatto che vengono presi in considerazione durante il cosiddetto test dell’incudine: durante questo test, un incudine viene lasciato cadere sul casco da un’altezza predeterminata, così da poter studiare la resistenza agli urti. Nel caso dell’omologazione ECE 22-05, i punti di contatto previsti erano 5, mentre con la ECE 22-06 si passa a 9 o in alcuni casi a 11, a seconda della tipologia di casco, più un ulteriore punto a campione che può essere diverso per ogni modello di casco.

Si tratta di una novità davvero importante per il mondo del motociclismo stradale, e anche se le case produttrici potranno continuare a vendere caschi omologati ECE 22-05 per altri 3 anni, c’è già chi si è portato avanti presentando il primo casco 100% compatibile con il nuovo processo di omologazione: stiamo parlando di Shark, l’azienda francese che dal 1989 si occupa di produrre caschi di alta qualità, che un paio di giorni fa ha presentato il nuovo casco Shark Spartan RS omologato ECE 22-06.

Tra le feature di spicco del nuovo Spartan RS, atteso sul mercato nel 2022, c’è senza dubbio la visiera ultra-resistente VZ 300 che può vantare un sistema di chiusura a 4 punti, e l’EPS – polistirene espanso – a multidensità, così da assorbire nel modo migliore gli impatti in caso di incidente.

Shark Spartan RS sarà rilasciato sul mercato al prezzo di 355,99 € e sarà proposto con calotte di 2 misure declinate in taglie che vanno dalla XS alla XXL; una scelta al risparmio in questo caso, sarebbe stato più interessante vedere almeno 3 calotte di taglie diverse.