Shelby ha annunciato il debutto del suo primo veicolo elettrico, una Mustang Mach-E GT prodotta in tiratura limitata a 100 esemplari ed esclusiva per l’Europa; la notizia ha dell’incredibile, non tanto per l’auto in sé, quanto per il fatto che non sarà venduta negli Stati Uniti, dove la diffusione delle auto elettriche procede più a rilento rispetto al vecchio continente.

La Shelby Mustang Mach-E GT è caratterizzata da una serie di componenti in fibra di carbonio, che le permettono di essere più leggera del modello originale di Ford: il cofano e la griglia frontale sono stati rifatti completamente in carbonio, mentre altri dettagli come lo splitter frontale, le minigonne laterali e le calotte degli specchietti sono realizzati in materiali ultra leggeri.

“Questo è il nostro primo esperimento nella produzione di un veicolo elettrico, per cui abbiamo speso molto tempo nei test in pista, per capire negli le dinamiche di guida uniche di questo veicolo. In seguito a questi test abbiamo deciso di abbassare l’auto di qualche centimetro, ridurre il peso nella parte più alta, ridurre le masse in movimento al fine di migliorare la stabilità e l’aerodinamica.” ha detto Vince LaViolette, VP of Operations di Shelby American.

E il sound? Non vi preoccupate, c’è anche quello, grazie al Borla Active Performance Sound System, che rende quest’auto elettrica particolarmente rumorosa e ignorante: il sistema è in grado di replicare alla perfezione velocità, potenza erogata, giri del motore, e coppia per dare al pilota il giusto feedback uditivo durante la guida.

Il prezzo è assolutamente da capogiro per quello che alla fine della storia è più che un pacchetto estetico e di riduzione di peso: si parla di 24.900 € per il kit, cifra che va sommata al prezzo di una Mustang Mach-E, in Italia venduta a partire da 59.900 €. La produzione delle auto inizierà nel mese di Luglio, direttamente in Europa.